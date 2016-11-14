Правящая коалиция Германии выдвинет кандидатуру Штайнмайера на должность президента

Действующий президент ФРГ Йоахим Гаук принял решение не баллотироваться на второй срок.

Штайнмайер станет кандидатом в президенты ФРГ photothek.net

Партия федерального канцлера Германии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз", составляющая основу парламентской коалиции Бундестага, поддержала выдвижение главы немецкого МИД Франка-Вальтерана должность президента страны.

Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, политические силы, составляющие большинство в немецком парламенте, долго не могли определиться с кандидатом на данную должность. Решение было принято накануне, после встречи Меркель с ее сопартийцем Горстом Зеегофером и главой СДПГ Зигмаром Габриэлем.

Согласно недавнему опросу канала N24 и компании Emnid, выдвижение Штайнмайера на пост президента поддерживают 41 процент немцев. Его основными конкурентами выступают глава Минфина Вольфганг Шойбле и премьер-министр Баден Вюртемберга Винфрид Кречманн. Действующий президент Германии Йоахим Гаук принял решение не баллотироваться на второй срок.

Выборы президента Германии состоятся 12 февраля 2017 года. Выбирать президента будут представители Федерального собрания, в которое входят представители Бундестага и делегаты от федеральных земель.

Ранее издание Financial Times писало, что попытка канцлера Ангелы Меркель выбрать следующего президента Германии через консенсус партий под угрозой после того, как Социал-демократическая партия выдвинула кандидатуру министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера на эту должность.

Борьба за кресло президента начнется на фоне приближающихся парламентских выборов, запланированных на следующих год. Несмотря на символичность должности, Меркель и лидер СДПГ Зигмар Габриэль были убеждены, что партия может получить преимущество во время выборов в Бундестаг, если президентом будет их соратник.