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Правозащитники требуют не включать Россию в Совет ООН по правам человека

25 октября в 00:18

По мнению правозащитников, действия Москвы в Сирии нарушают права человека.

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Правозащитники призвали не включать Россию в Совет ООН по правам человека
facebook/AleppoAMC

Более 80 правозащитных и гуманитарных организаций подписали петицию с требованием не допустить избрания России в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) из-за действий Москвы в Сирии, сообщает The Independent.

В списке подписавших петицию значатся Human Rights Watch, Care International и ряд сирийских негосударственных организаций. По мнению авторов петиции, "действия России в Сирии явно контрастируют с ее риторическими заявлениями о приверженности правам человека".

Правозащитники также считают, что вето России на резолюции с требованием прекратить огонь в Алеппо не соответствуют принципам и целям СПЧ.

Авторы петиции призывают подумать, может ли Россия быть членом СПЧ, проводя подобную политику.

Петиция появился незадолго до выборов состава СПЧ, которое запланировано на 28 октября. В Совет в частности изберут страны, которые будут до 2020 года представлять Восточную Европу. Кандидатами являются Россия, Венгрия и Хорватия.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По материалам: РБК-Украина
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Тэги Россия Сирия ООН Алеппо
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