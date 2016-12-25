Правоохранители Туниса задержали пятерых вербовщиков исламистов

В стране проходят акции протеста против возвращения исламистов из горячих точек обратно в Тунис. Тунисцы категорически против "сомализации страны".

Правоохранители провели операцию по задержанию вербовщиков исламистов Elaph

Полицейскиев ходе проведенной операции задержали пятерых подозреваемых в наборе молодых исламистов, которых впоследствии планировали отправлять в горячие точки планеты. Операция прошла в воскресенье, 25 декабря, сообщает Deutsche Welle

Задержание вербовщиков произошло в столице страны - городе Тунисе, сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на Министерство внутренних дел Туниса. По данным ведомства, подозреваемых задержали в северной части города Туниса. Возраст задержанных колеблется в пределах от 25 до 40 лет.

Главный подозреваемый в теракте в Берлине также родом из Туниса. Накануне полиция страны взяла под стражу трех человек, которые контактировали с Амри. Один из них его племянник.

Спецслужбы Туниса ведут наблюдение за 800 экстремистами, которые вернулись в страну из таких стран как Ливия, Сирия, Ирак. Национальное общество сотрудников внутренней безопасности страны в воскресенье выступило с призывом к властям принять "чрезвычайные меры" из-за возвращения большинства исламистов на родину и угрозы "сомализации страны".

По данным ООН, около пяти тысяч тунисцев воюют на стороне исламистов в Сирии и Ираке. В суботу в Тунисе прошла акция протеста против возвращения исламистов.

Напомним, 23 декабря в Австралии полицейские задержали подозреваемых в подготовке рождественских терактов в Мельбурне. Пятеро задержанных исламистов планировали осуществить при помощи оружия и самодельных взрывных устройств теракты в самых людных местах города.

Ранее в Великобритании по подозрению в подготовке терактов задержали шесть человек. Пятеро мужчин и одна женщина проживали в трех графствах страны – Дербишире, Стаффордшире и Большом Лондоне. В домах задержанных провели обыски.