Правительство Румынии приняло указ про амнистию коррупционеров

Массовые протесты возобновились сразу после оглашения о принятии указа.

В Румынии декриминализировали некоторые коррупционные преступления Андрей Товстыженко, ZN.UA

Правительствоприняло указ про декриминализацию некоторых коррупционных дел и амнистию коррупционеров. Несмотря на то, что указ был принят поздно вечером, на улицы Бухареста вышли десятки тысяч протестующих, сообщает ABC News

Правительство приняло решение после неоднократного осуждения идеи декриминализации политиками-оппозиционерами, генеральным антикоррупционным прокурором и президентом. Министр юстиции Румынии Флориан Иордаче заявляет, что закон должен будет утвердить парламент. В парламенте, в свою очередь, большинство имеет правительственная социал-демократическая партия.

Глава Национального антикоррупционного директората Лаура Ковеши заявила, что закон нивелирует предыдущие успехи в борьбе с коррупцией Румынии. За последние несколько лет Директорат под руководством Ковеши рассмотрел более 1170 коррупционных дел, ущерб от которых суммарно составлял около одного миллиарда евро.

Ранее сообщалось, чтопротив возможного ослабления антикоррупционных законов, на антиправительственные митинги вышли более 50 тысяч человек.

Правительство предлагало декриминализировать коррупцию с ущербом до 200 тысяч лей и в два раза сократить сроки осужденным, которые старше 60 лет или имеют маленьких детей.