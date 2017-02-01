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Правительство Румынии приняло указ про амнистию коррупционеров

1 февраля в 08:58

Массовые протесты возобновились сразу после оглашения о принятии указа.

Румыния
В Румынии декриминализировали некоторые коррупционные преступления
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Правительство Румынии приняло указ про декриминализацию некоторых коррупционных дел и амнистию коррупционеров. Несмотря на то, что указ был принят поздно вечером, на улицы Бухареста вышли десятки тысяч протестующих, сообщает ABC News.

Правительство приняло решение после неоднократного осуждения идеи декриминализации политиками-оппозиционерами, генеральным антикоррупционным прокурором и президентом. Министр юстиции Румынии Флориан Иордаче заявляет, что закон должен будет утвердить парламент. В парламенте, в свою очередь, большинство имеет правительственная социал-демократическая партия.

Глава Национального антикоррупционного директората Лаура Ковеши заявила, что закон нивелирует предыдущие успехи в борьбе с коррупцией Румынии. За последние несколько лет Директорат под руководством Ковеши рассмотрел более 1170 коррупционных дел, ущерб от которых суммарно составлял около одного миллиарда евро.

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Ранее сообщалось, что в Румынии прошли протесты против возможного ослабления антикоррупционных законов, на антиправительственные митинги вышли более 50 тысяч человек.

Правительство предлагало декриминализировать коррупцию с ущербом до 200 тысяч лей и в два раза сократить сроки осужденным, которые старше 60 лет или имеют маленьких детей.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Румыния правительство коррупция указ декриминализация
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