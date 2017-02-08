Правительство Нидерландов перед выборами ищет средство против популистов - FT

Успешная экономика не помогает Рютте в противостоянии с Вильдерсом.

Рютте ищет способ, как преодолеть подъем популистов за месяц до выборов. Премьер-министр Нидерландов / Flickr

Для сторонних наблюдателей за парламентскими выборами в, которые приводили к власти одну умеренную коалицию за другой, процесс казался запутанным, но обнадеживающим. Но не в этом году.

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что либеральные демократические партии на этот раз столкнутся с самыми жесткими в Европе антиисламскими, нацеленными против ЕС, "правыми" движениями.

Если бы экономика играла центральную роль на выборах, которые пройдут 15 марта, тогда правоцентристская партия Марка Рютте VVD получила бы твердую победу. За шесть лет работы его правительства спад на рынке недвижимости в Нидерландах прекратился, и цены снова начали расти. Производственная уверенность высокая. Безработица на уровне 5,4%, и это самый низкий показатель за последние пять лет. 30 января Центральный банк Нидерландов повысил свой прогноз экономического роста на 2017 год до 2,3%, хотя в июне прошлого года прогнозировали, что он составит 1,9%.

Но эти экономические успехи не повышают популярность VVD. С 10 социологических опросов, проведенных в январе, 8 поставили партию премьера ниже праворадикальной партии PVV Герта Вильдерса. Другие два исследования показали, что они одинаково популярны.

Вильдерс, которого в декабре осудили за расизм, хотя не оштрафовали и не наказали за это, возглавляет волну протестов против истеблишмента, которая прокатилась в западных демоктратических странах. PVV спекулирует на образе Генка и Ингрид, мифических этнических нидерландцев, которых из страны выгоняют иммигранты-мусульмане, ЕС и коррумпированные политические элиты.

Однако, масштаб плодов этой демагогии на выборах в марте сложно оценить. Больше половины избирателей в Нидерландах еще не определились, за кого будут голосовать. Это не типично для предвыборного процесса в стране, учитывая, что до голосования остался месяц.

Издание пишет, что нынешняя предвыборная кампания основанна не столько на экономике, здравоохранении и пенсиях, как на рассуждениях о нидерландских ценностях и месте страны в ЕС и на Западе. Успех британского референдума о выходе из союза, а также победа Дональда Трампа в США, дестабилизировала нидерландцев из-за их тесных связей с англоязычным миром.

Вильдерс и еще менее популярные партии, нацеленные против истеблишмента, продвигают идею выхода Нидерландов из ЕС. Однако референдум о Nexit, на котором настаивает Вильдерс, будет сложно организовать. Обе палаты парламента должны будут внести изменения к закону, принятому в 2015 году, который ограничивает вопросы, которые можно выносить на голосование. В качестве альтернативы, они могут проголосовать за дополнительный документ о референдуме относительно членства в ЕС.

Ранее сообщалось, что Нидерланды на выборах будут считать голоса вручную для противостояния вмешательству хакеров. Министр внутренних дел Нидерландов Рональд Пластерк не исключает вмешательство внешних сил в процесс принятия политических решений и общественное мнение в стране.

Также ЕС активизировал свои усилия по защите от российского вмешательства на ход выборов. Перед выборами в Германии, Франции и Нидерландах европейская группа East Stratcom, которая пытается развенчивать вымыслы российской пропаганды, а также изучает попытки России влиять на результаты выборов с помощью дезинформации, получила дополнительные 800 тысяч евро финансирования.