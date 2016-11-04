Правительство Канады передало в парламент законопроект по ЗСТ с Украиной

Канада настроена как можно скорее ратифицировать документ.

Канада сделала шаг к ратификации ЗСТ с Украиной Минэкономразвития/Twitter

Правительство Канады подало в федеральный парламент законопроект, необходимый для ратификации Соглашения о свободной торговле с Украиной (СUFTA).

Министр международной торговли страны Христя Фриланд во время выступления в парламенте отметила, что Канада настроена как можно скорее ратифицировать документ.

"Я имела честь внести в парламент законопроект об имплементации Соглашения о свободной торговле с Украиной. Этот договор служит еще одним доказательством поддержки Канадой независимости, суверенитета и экономического роста Украины", - сказала Фриланд, передает "Укринформ".

По ее словам, реализация Соглашения позволит существенно поддержать средний класс в обеих странах.

"Мы приблизились на один шаг ближе к получению выгоды от CUFTA, которая создаст возможности как для канадцев, так и для украинцев. Это соглашение даст толчок нашим экономикам, ускорит инновации и усилит представителей среднего класса и тех, кто стремится к нему приобщиться", - отметила министр.

Она подчеркнула, что лично очень гордится канадской поддержкой Украины.

"Как один из 1.25 млн украинских канадцев, я очень горжусь непоколебимой поддержкой Канадой Украины", - подчеркнула Фриланд.

"Канада решительно настроена сотрудничать с народом Украины для помощи в осуществлении важных экономических и демократических реформ и усиления бизнес связей между двумя государствами", - заявили в ведомстве.

Напомним, 11 июля во время визита Джастина Трюдо в украинскую столицу Украина и Канада подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. Верховная Рада и парламент Канады должны завершить ратификацию соглашения до конца текущего года.

Также в текущем 2016 году Киев и Оттава намерены подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве.