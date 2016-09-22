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Правительство Индии решилось на покупку истребителей Rafale

22 сентября в 01:09

Стоимость контракта с Францией может достигнуть почти 9 млрд долларов.

Рафаль
Индия получит 36 истребителей Rafale
http://meretmarine.com/
Власти Индии одобрили контракт на покупку у Франции 36 многоцелевых истребителей Rafale производства компании Dassault Aviation. Об этом пишут французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к министерству обороны Индии.

Ожидается, что соглашение будет подписано министрами обороны Франции и Индии 23 сентября в Нью-Дели. Исходя из сведений о предполагаемой цене, которая обсуждалась на переговорах, стоимость контракта может составить 7,87 млрд евро (8,77 млрд долларов).

Индия и Франция на протяжении четырех лет не могли договориться о цене на истребители Rafale в рамках контракта на поставку индийским ВВС 36 таких самолетов. В итоге компания Dassault Aviation снизила цену более чем на 2 млрд евро, а также согласилась инвестировать 50% от вырученной суммы в развитие индийской оборонной промышленности.

Напомним, в январе нынешнего года президент Франции Франсуа Олланд посетил Индию с визитом. По итогам переговоров Олланда и премьер-министра Индии Нарендры Моди было подписано 13 соглашений в различных областях, включая оборону, аэронавтику, транспорт и культуру.

По материалам: ТАСС
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Тэги Rafale Индия Франция ВВС истребитель контракт
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