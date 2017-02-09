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Правительственные войска Сирии применили химоружие под Дамаском - СМИ

9 февраля в 16:55

В результате атаки погиб один человек, есть раненные.

Химоружие
Войска Асада обстреляли оппозиционный район снарядами с хлором
Правительственные войска президента Сирии Башара Асада в четверг, 9 февраля, применили химическое оружие против сил оппозиции в районе Восточная Гута рядом с Дамаском.

По данным представителя сил гражданской обороны Восточной Гуты Сираджа Махмута, при обстреле правительственными войсками района Арбин использовались снаряды с хлором. Махмут также отметил активизацию войск Асада в этом районе в последние дни.

В результате атаки один человек погиб, еще несколько получили ранения.

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Напомним, в августе 2016 года правозащитники сообщили о 136 случаях применения химического оружия войсками Башара Асада в Сирии. В декабре были зафиксированы случаи применения химоружия в районе Пальмиры.

Режим Асада и Кремль отрицают использование химического оружия. Но расследование, проведенное ООН, показало, что химическое оружие использовалось и войсками Асада, и боевиками ИГИЛ. Дамаск назвал результаты расследования "ошибочными". Россия также отказалась их признавать.

По материалам: Агентство Анадолу
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Тэги войска химия оружие Сирия человек
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