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Анкара считает Крым частью Украины.

Турция считает Крым частью Украины Анадулу

Позиция Турции в отношении Крыма остается неизменной, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хюсеин Мюфтюоглу.

"Анкара, как и прежде, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, частью которой является полуостров Крым", - заявил представитель МИД Турции, передает "Анадолу".

По его словам, неофициальная делегация из Турции посетила Крым по собственной инициативе, не получив разрешения Министерства иностранных дел Турции.

В Крым 23 ноября прибыла делегация из Турции, в которую вошли депутаты, представители политических кругов, неправительственных организаций и бизнес-сообщества.

Меджлис крымскотатарского народа призывает Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины начать процедуру уголовного преследования всех иностранных лиц, въезжающих на территорию оккупированного Крыма без согласования с украинской стороной и в обход установленных законодательством правил, заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров.