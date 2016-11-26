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Позиция Турции в отношении Крыма остается неизменной

26 ноября в 19:50

Анкара считает Крым частью Украины.  

МИД Турции
Турция считает Крым частью Украины
Анадулу

Позиция Турции в отношении Крыма остается неизменной, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хюсеин Мюфтюоглу. 

"Анкара, как и прежде, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, частью которой является полуостров Крым", - заявил представитель МИД Турции, передает "Анадолу"

По его словам, неофициальная делегация из Турции посетила Крым по собственной инициативе, не получив разрешения Министерства иностранных дел Турции. 

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В Крым 23 ноября прибыла делегация из Турции, в которую вошли депутаты, представители политических кругов, неправительственных организаций и бизнес-сообщества.

Меджлис крымскотатарского народа призывает Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины начать процедуру уголовного преследования всех иностранных лиц, въезжающих на территорию оккупированного Крыма без согласования с украинской стороной и в обход установленных законодательством правил, заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

По материалам: Агентство Анадолу
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Тэги Турция Крым позиция МИД делегация переговоры заявление Россия СМИ иностранцы министерство Украина
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1 комментарий
  • Микола Миколкин Сегодня, 21:40 Если сопли Вам жевать с Аваковым то да. Блокировать строительство моста .Взорвать все на острове Тузла под видом учений. Наш остров. Блокировать снабжение с паРаши. это для начала.. Получилась блока с электричеством и водой продолжаем дальше. Пора выгнать парашу до границ Таганроского района. Ответить Цитировать Пожаловаться
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