Пожар в Хайфе локализован, но есть риски новых возгораний

Полиция заблокировала доступ к эвакуированным районам города.

Пожар в Хайфе локализовали Соцсети

Пожарным удалось взять под свой контроль очаги возгораний в израильском городе Хайфа, который накануне охватили пожары. Тем не менее существует вероятность быстрого изменения ситуации в худшую сторону, сообщает русскоязычный израильский новостной портал newsru.co.il.

Полиция Израиля сообщила, что по итогам совещания со службами спасения было принято решение не позволять жителям эвакуированных кварталов Хайфы возвращаться в свои дома.

Доступы к эвакуированным кварталам останутся блокированными. В течение дня полиция будет публиковать инструкции для населения.

Ранее сообщалось, что полиция Израиля задержала подозреваемых в поджогах в Хайфе, власти считают их действия терактом.

Хайфу утром 24 ноября охватили пожары. Из наиболее опасных районов эвакуировали около 60 тысяч жителей. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении. Более 130 человек госпитализированы, преимущественно, с симптомами отравления угарным газом.

Для тушения пожаров Украина, Греция, Италия, Турция, Хорватия, Россия и Кипр отправили в помощь израильским спасателям экипажи пожарной авиации.