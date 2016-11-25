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Пожар в Хайфе локализован, но есть риски новых возгораний

25 ноября в 09:08

Полиция заблокировала доступ к эвакуированным районам города.

Хайфа
Пожар в Хайфе локализовали
Соцсети
Пожарным удалось взять под свой контроль очаги возгораний в израильском городе Хайфа, который накануне охватили пожары. Тем не менее существует вероятность быстрого изменения ситуации в худшую сторону, сообщает русскоязычный израильский новостной портал newsru.co.il. 

Полиция Израиля сообщила, что по итогам совещания со службами спасения было принято решение не позволять жителям эвакуированных кварталов Хайфы возвращаться в свои дома.

Доступы к эвакуированным кварталам останутся блокированными. В течение дня полиция будет публиковать инструкции для населения.

Ранее сообщалось, что полиция Израиля задержала подозреваемых в поджогах в Хайфе, власти считают их действия терактом. 

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Хайфу утром 24 ноября охватили пожары. Из наиболее опасных районов эвакуировали около 60 тысяч жителей. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении. Более 130 человек госпитализированы, преимущественно, с симптомами отравления угарным газом.

Для тушения пожаров Украина, Греция, Италия, Турция, Хорватия, Россия и Кипр отправили в помощь израильским спасателям экипажи пожарной авиации.

По материалам: NEWSru.co.il
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Тэги пожар Израиль эвакуация полиция
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