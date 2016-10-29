Пожар уничтожил старейший отель в Англии

Пожар начался утром в пятницу и потушен лишь к вечеру субботы.
"Пожар начался во время работ по модернизации помещений, расположенных над галереей изящных искусств Castle Fine Art. Затем пламя перебросилось на соседнее здание бывшего постоялого двора XVIII века Well House Tavern, где в последние годы располагалось кафе. И уже оттуда через крышу огонь перешел на здание отеля, выходившего фасадом на соборную площадь и являвшегося одним из главных архитектурных достопримечательностей древнего города", - сказано в сообщении.
На данный момент после пожара цела только часть фасадной стены отеля, которая вероятнее всего, также обрушится из-за общего повреждения конструкции.
В кафедральном соборе из-за пожара даже была отменена запланированная служба.
Royal Clarence был построен в 1769 году и стал первым в Англии зданием, официально получившим статус отеля.ТАСС