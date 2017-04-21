Появилось видео нападения на полицейских в Париже

Правоохранители были застрелены в микроавтобусе.

Появилось видео стрельбы в полицию Fox News

Появилось видео перестрелки в Париже, которое привело к гибели правоохранителя.

На видео видно, что преступников было двое, и по крайней мере, один из них стреляет в микроавтобус, в котором находились полицейские.

Французская газета Le Parisien написала, что стрелявшего зовут Каримом С.

Он родился во Франции и жил в Челлсе, пригородном городке недалеко от Парижа. Он был заключен в тюрьму на 20 лет после попытки убить полицейских в 2001 году. Его выпустили в 2016 году. По сообщению СМИ, 39-летний мужчина, который использовал псевдоним "Абу Юсуф", угрожал убить полицию с помощью службы мгновенных сообщений Telegram.

Напомним, вечером 20 апреля неизвестный открыл огонь по полиции на Елисейских Полях в Париже. Когда полицейский автомобиль остановился на красный сигнал светофора, из соседней машины вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по полицейским. Один офицер был убит на месте, еще двое получили ранения во время перестрелки с нападавшим.

Вооруженного преступника ликвидировали. Полиция установила личность нападавшего и расследует инцидент как террористический акт.

По официальным данным, нападающий убил одного и ранил двух офицеров полиции. Их состояние тяжелое, сообщил официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде на брифинге в ночь на пятницу.

Он уточнил, что стрелок был один, в других районах города подобные инциденты не зафиксированы. Место преступления оцеплено, в Париже проводится полицейская операция.

В то же время СМИ сообщают, что сообщник стрелка, прибывший в Париж из Бельгии, скрывается от полиции.