Повстанцы отклонили требования России покинуть Алеппо

Безопасного выхода через обещанные Россией коридоры не существует.

Повстанцы заявляют, что не отдадут Алеппо россиянам facebook/AleppoAMC

Удерживающие восточные районы сирийского города Алеппо повстанцы отклонили требования России по выходу из города до вечера пятницы, 4 ноября.

"Это полностью исключено. Мы не отдадим город Алеппо россиянам и мы не сдадимся", - заявил член группы "Фастаким" Закария Малахивджи агентству Reuters.

В свою очередь, министерство обороны РФ заявило, что повстанцам и гражданским лицам разрешат покинуть восточные районы Алеппо и позции, а также продлят "гуманитарную паузу" на авиаудары по городу.

Повстанцы уже заявляли и заявляют, что безопасного выхода через коридоры, обещанные Россией, не существует.

"Это не правда. Мирные жители и бойцы не выйдут. Мирные жители боятся власти, они не доверяют ей. И бойцы не сдадутся", - добавил Малахивджи.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.

Предыдущая "гуманитарная пауза" в Алеппо объявлялась 20 октября. По информации СМИ, во время ее действия в регионе продолжались обстрелы "гражданских коридоров".

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.