Повстанцы отбили штурм восточного Алеппо - Reuters

Сирийская армия ведет наступление на Алеппо вместе с российскими ВВС.

Сирийские войска атакуют восточный Алеппо sputniknews.com

Повстанцы заявили, что отразили наступление правительственных войск после нескольких часов столкновений на окраине района Шейх Саид в восточной части Алеппо, пока российские и сирийские военные самолеты бомбили жилые кварталы.

"Мы отбили их наступление на Шейх Саид и уничтожили десять солдат Асада, а также несколько транспортных средств", - заявил боец повстанческой группы "Файлак аль-Шам" Абдулла аль-Халаби, передает Reuters.

Проправительственные сирийские СМИ заявили, что сирийская армия ведет наступление вместе с российскими ВВС и группами, которых поддерживает Иран, чтобы взять полный контроль над крупнейшим городом Сирии, разделенным на повстанческие и правительственные зоны с 2012 года.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что "мирные переговоры должны продолжиться".

В свою очередь Турция, которая длительное время была одним из главных противников президента Сирии Башара Асада, заявила о планах сделать предложение США и России по возобновлению соглашения о прекращении огня, которое не действует с конца прошлого месяца.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсудит проект резолюции с призывом в США и РФ обеспечить немедленное перемирие в сирийском Алеппо.

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".