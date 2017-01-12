Потенциальный директор ЦРУ Помпео назвал Россию угрозой Европе

При этом Кремль бездействует в отношении "Исламского государства".

По словам кандидата на должность главы ЦРУ, Россия «агрессивно самоутверждается» за счет Украины Lenta.ru

Кандидат на должность директора ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый избранным президентом США, заявил, что Россия "агрессивно самоутверждается" путем вторжения в Украину и оккупации части ее территорий.

Как заявил Помпео на сенатских слушаниях в четверг, 12 января, агрессивная политика Кремля является угрозой для Европы. При этом Москва не делает ничего для борьбы против террористической организации "Исламское государство", передает Reuters.

Говоря о российских кибератаках против США, кандидат в директоры ЦРУ выразил уверенность, что они были совершены по распоряжению высшего руководства РФ.

Помимо России, проблемы США создают Иран, который проводит "подрывную политику" и Китай, создающий "реальную напряженность".

При этом Помпео напомнил, что внешнюю политику США определяют Белый дом и Государственный департамент, а не ЦРУ. Тем не менее, важно, чтобы спецслужба оперативно предоставляла руководству страны точные разведданные о действиях, в том числе, России.

Ранее сообщалось, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп сообщил, что после вступления в должность планирует назначить конгрессмена- республиканца Майка Помпео директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Подробнее о кадровой политике Трампа и составе его будущей администрации читайте в материале Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".