Потенциальный директор ЦРУ Помпео назвал Россию угрозой Европе

При этом Кремль бездействует в отношении "Исламского государства".
Как заявил Помпео на сенатских слушаниях в четверг, 12 января, агрессивная политика Кремля является угрозой для Европы. При этом Москва не делает ничего для борьбы против террористической организации "Исламское государство", передает Reuters.
Говоря о российских кибератаках против США, кандидат в директоры ЦРУ выразил уверенность, что они были совершены по распоряжению высшего руководства РФ.
Помимо России, проблемы США создают Иран, который проводит "подрывную политику" и Китай, создающий "реальную напряженность".
При этом Помпео напомнил, что внешнюю политику США определяют Белый дом и Государственный департамент, а не ЦРУ. Тем не менее, важно, чтобы спецслужба оперативно предоставляла руководству страны точные разведданные о действиях, в том числе, России.
Ранее сообщалось, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп сообщил, что после вступления в должность планирует назначить конгрессмена- республиканца Майка Помпео директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
Подробнее о кадровой политике Трампа и составе его будущей администрации читайте в материале Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA