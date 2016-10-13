Посольство РФ в Сирии обстреляли из минометов

МИД РФ сообщил о втором за этот месяц обстреле своего посольства в сирийской столице.

В Сирии снова обстреляли российское посольство news.cn

Российское посольство вподвергли двухчасовому минометному обстрелу в среду, 12 октября.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, огонь велся из района Джобар.

"Одна из мин взорвалась в непосредственной близости от поста внешней охраны дипмиссии, еще одна - недалеко от входа в консульский отдел, два минометных снаряда сдетонировали в сотне метров от ограждения Посольства. На крышу местной школы, расположенной недалеко от российского загранучреждения, также упала мина, но не разорвалась", – указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе обстрела никто из сотрудников дипучреждения не пострадал, материальный ущерб от обстрела уточняется.

Напомним, 4 октября российская сторона заявила об обстреле своего посольства в Дамаске. В России утверждают, что обстрелы ведутся из пригорода сирийской столицы Джобар, который контролируется террористическими группировками "Джабхат Фатх аш-Шам" (экс-"Нусра") и "Файлак ар-Рахман".

Ранее Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращают участие в двухсторонних переговорах с Россией по Сирии, так как Москва не смогла выполнить свои обязательства, в том числе и по гуманитарному праву.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".