Послу США в ООН лучше было бы уйти в отставку за ее работу по Сирии – WSJ

Издание пишет, что Пауэр стала одним из тех недобросовестных чиновников, которых она когда-то яро критиковала.

Став одним из заметных дипломатов США, Пауэр делает то, за что раньше критиковала других. Facebook/Samantha Power

Войска России и сирийского режима продолжают агрессивное, убивая сотни мирных жителей зажигательными снарядами и бомбами, которые применяют для уничтожения военных бункеров. Посол США в ООН Саманта Пауэр назвала это "варварством" и призвала хронически лживую Россию взять на себя ответственность за участие в бойне.

"Пауэр хорошо знает, что такое варварство и ответственность. В 2001 году она опубликовала в The Atlantic горький итог неспособности администрации Билла Клинтона остановить геноцид в Руанде в 1994 году, в ходе которого представители народа хуту убили 800 тысяч их соседей тутси всего за три месяца", - пишет сегодня Wall Street Journal.

Пауэр в своей публикации не пощадила никого из администрации, кто "почти умышленно питал иллюзии" относительно убийств, кто дипломатично медлил с употребления слова "геноцид" и лишь думал о том, как выражение беспокойства со стороны США могут повлиять на выборы. Особенно жестко она высказалась о тех американских чиновниках, которые "оправдывались, что они делали все возможное, но более важным было то, что им следовало сделать, учитывая американские интересы, и что было "возможно" сделать со стороны США.

Эссе Пауэр называлось "Наблюдатели геноцида". Позже она включила его в свою книгу "Проблема из ада: Америка и век геноцида". Барак Обама читал эту книгу и повысил Пауэр в правительстве.

Но теперь Пауэр кажется одним из тех чиновников, которых она критиковала, которые думали, что делают все, что могут в сложных ситуациях.

"Сирия очень сложная. Там сотни вооруженных групп. Вопрос в том, что военное вмешательство даст, когда мы на него решимся. Как это можно сделать так, чтобы наибольшую выгоду получили не террористы. Это очень сложно. Но предположение, что мы делаем не все возможное в Сирии, абсурдно. Мы сделали все для того, чтобы война против режима Асада скорее закончилась, а также мы добились значительного успеха в борьбе против ИГИЛ", - говорила она в эфире СВЅ в начале месяца.

Список достижений в Сирии, который составила Пауэр, смехотворный для 10 миллионов сирийцев, которые были вынуждены бежать из собственных домов, а также для семей 400 тысяч погибших в этой гражданской войне, большинство из которых убил режим Асада. Жители Алеппо и других городов в осаде, которые страдают от голода, знают, что администрация Обамы до этого времени хотела сотрудничать с Россией, делиться разведывательными данными, чтобы вместе побороть "Исламское государство" и тем самым облегчить работу режиму Асада, который уничтожает мирных жителей.

"Президент Обама несет ответственность за то, что он слишком мало сделал, чтобы остановить пять лет Герники, в которую теперь превратилась Сирии. И мы не знаем, какие политические советы Пауэр давала в частном порядке. Но публично она стала отголоском тех чиновников, которых она осуждала за оправдание американского бездействия перед лицом массовой бойни. Решением чести для нее было бы уйти в отставку", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министр иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании СБ ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Также Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. В частности, посол Великобритании обвинил российские войска в сбросе на жилые кварталы Алеппо бомбы, которые используют для уничтожения военных укреплений и бункеров.