Последняя речь Обамы: "Да, мы можем! Да, мы сделали!"

Свою последнюю речь американский президент посвятил угрозам, которые нависли над американской демократией.

Обама выступил с последней речью. Facebook/The White House

Свою, чье президентство подходит к завершению, начал со своих воспоминаний о начале своей карьеры в Чикаго и слов о том, что США движутся вперед даже, даже если иногда кажеться, что они делают шаг назад.

"Если бы я вам 8 лет назад сказал, что Америка обуздает большую рецессию, перезапустит нашу автомобильную индустрию, начнет самый длительный период создания рабочих мест в нашей истории, если бы я сказал вам, что мы сможем открыть новую главу в отношениях с народом Кубы, закрыть ядерную программу Ирана без единого выстрела, поймать организатора теракта 11 сентября, если бы я сказал вам, что мы добьемся равных прав на брак, защитим право на медицинское страхование для 20 миллионов граждан, если бы я сказал вам все это, вы бы ответили, что эти планы несколько завышены. Но это именно то, что мы сделали. Это то, что вы сделали", - сказал Обама, добавив, что Америка за годы его президентства стала лучше и сильнее.

Свою речь он посвятил американской демократии и угрозам, которые над ней нависли.

"Мир сокращается, неравенство растет, происходят демографические изменения и расширяется терроризм. Эти силы не только испытывали нашу безопасность и процветание, но и нашу демократию. И то, как мы встретим все эти вызовы для нашей демократии, определит нашу возможность обучать детей, создавать рабочие места и защитить отечество. Другими словами, это определит наше будущее", - добавил президент США.

Первой угрозой для американской демократии Обама назвал экономическое неравенство. Он подчеркнул, что сейчас богатые платят честную долю налогов, а несмотря на падение на фондовых биржах, уровень безработицы все равно самый низкий за 10 лет. Но этого недостаточно.

"Быстрого решения, чтобы исправить долгосрочные тренды, нет. Я согласен, что наша торговля должна быть честной, а не только свободной. Но следующая волна экономического беспорядка не придет из-за океана. Оно начнется из-за быстрых темпов автоматизации, которая сделает устаревшими значительное количество профессий среднего класса", - сказал Обама, отметив, что обществу понадобится новый социальный контракт, чтобы обеспечить всех детей необходимым образованием.

Кроме того, он считает, что Америке понадобится налоговая реформа, чтобы корпорации и бизнесмены новой экономики "не уклонялись от своих обязательств перед страной, которая сделала их успех возможным".

Второй угрозой для демократии США Барак Обама назвал разделение общества и дискриминацию. Он признал, что сейчас в американском обществе эта проблема уменьшилась, но не исчезла окончательно. Неприятие людей разного уровня доходов, расы, происхождения и вероисповедания все еще существует.

"Если мы не захотим инвестировать в детей иммигрантов только потому, что они выглядят по-другому, мы сократим перспективы и для наших собственных детей. Потому что те смуглые дети будут составлять все большую и большую часть американской рабочей силы", - сказал Обама, напомнив, что когда-то в США так же были граждане, которые беспокоились из-за иммигрантов из Европы, которые якобы могли "навредить и изменить Америку". Но оказалось, что страна только выиграла.

Третьей угрозой для демократии в США Обама назвал пост-правду.

"Мы все больше отгораживаемся в собственные пузыри и начинаем воспринимать только ту информацию - правду или нет - которая соответствует нашей точке зрения, а не опираясь на имеющиеся доказательства", - отметил президент США.

Он напомнил, что политика - это "поле битвы идей". И без готовности воспринимать мнение оппонента будет невозможно достичь консенсуса. А следовательно политическая жизнь страны и демократия пострадают.

Обама также напомнил о климатических изменениях и о том, что они тоже представляют угрозу для США. По его словам, уже сейчас нужны решительные действия, иначе "у будущих поколений не будет времени на дебаты" , поскольку придется работать над ликвидацией последствий природных катаклизмов. По словам Обамы, отрицание существования проблемы ничем не поможет.

Обама в речи упомянул и о том, что либеральный мировой порядок, который установился после Второй мировой войны, сейчас столкнулся с вызовами.

"Сначала вызов бросили фанатики, которые решили, что могут говорить от имени ислама. В последнее время это делают и автократы в иностранных столицах, которые считают свободный рынок открытых демократий и гражданское общество угрозой для своей власти. Опасность, которую каждый из них представляет для нашей демократии, большая, чем от заминированного автомобиля или ракеты. Они представляют страх перед изменениями. Страх перед людьми, которые выглядят иначе, иначе говорят или молятся. Презрение к верховенству закона, которое заставляет лидеров отвечать за поступки. Нетерпимость к свободе мысли и инакомыслия. Убежденность в том, что меч или пистолет, бомба, машина пропаганды могут окончательно решать, что правда и что правильно", - отметил Обама.

Он добавил, что в годы его президенства был ликвидирован лидер "Аль-Каиды" Усама Бин Ладен, ответственный за теракт 11 сентября. При этом Обама заверил, что американские спецслужбы и армия преданно защищают свою страну, а "Исламское государство" обязательно будет побеждено.

"Скажу всем, кто служит или служил: быть вашим главнокомандующим - величайшая честь всей моей жизни", - сказал Обама.

При этом он отметил, что защищаясь от внешних угроз важно не допустить ослабления американских ценностей, не повторять ошибок, сделанных в тайных тюрьмах Гуантанамо, не нарушать право приватности и не дискриминировать американцев-мусульман.

"Так давайте будем бдительными, но не напуганными. ИГИЛ попытается убить невинных людей. Но они не смогут победить Америку, пока мы не предадим нашу конституцию и наши принципы в этой борьбе. Соперники, такие как Россия или Китай, не сравнятся с нашим влиянием в мире, пока мы не откажемся от того, за что стоим и не станем еще одной большой страной, которая пытается запугать меньших соседей. И здесь я подхожу к заключительному пункту - наша демократия в опасности, если мы будем относиться к ней, как к данности", - сказал Обама.

Он подчеркнул, что американцы должны помнить, что ничто не происходит просто так. И каждый раз, когда они критикуют власть за что-то, им стоит помнить, кто избрал эту власть. Поэтому стоит ответственно относиться к демократическим процессам и выборам.

Свою речь Обама закончил словами благодарности своей жене Мишель, детям, вице-президенту Джозефу Байдену, всем работникам Администрации и всем американцам.

"Да мы можем! Да, мы сделали!", - сказал Обама, напомнив свой предвыборный лозунг.