После выборов в США зародился новый пост-либеральный мир – Atlantic Council

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Неопределенность во внешней политике нового президента добавит проблем Украине и другим европейским странам.

Из-за неопределенность во внешней политике Трампа основа либерального порядка в мире может пошатнуться. Facebook/ U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Дональд Трамп стал причиной крупнейшей тревоги для западной политики. Егостала Brexit глобального масштаба.

"Прощай, либеральный порядок! Приветствуем новый пост-либеральный мир!" - пишет в своей статье эксперт Atlantic Council Фабрис Потье.

Трамп не только победил на выборах, начав свой путь с позиции причудливого аутсайдера, он получил выгодное большинство в электоральных коллегиях. Вдобавок Республиканская партия закрепила за собой большинство в Конгрессе. Однако, как и Барак Обама 8 лет назад, Трамп направляется в Белый дом с огромным багажом ожиданий избирателей, а также обещаний, которые он, скорее всего, не выполнит.

"Вопрос в том, какой ущерб он нанесет на своем пути. Разочарование может быть таким же жестоким, как и удивление от его победы", - говорится в статье.

В то же время у Трампа будет больше рычагов власти, чем у любого из его предшественников, на что указывает республиканское большинство в обеих палатах Конгресса и Верховном суде. Республиканская партия этого не хочет, но ей придется смириться с условиями победы Трампа. Стоит ожидать, что даже наиболее скептические представители партии объединятся вокруг президента в решении внутренних проблем. Особенно это касается вопроса уменьшения налогов и отмены Obamacare. Иммиграция может стать спорной проблемой.

Однако, крупнейшим источником раскола в партии, по мнению автора, наиболее вероятно, станет внешняя политика. Это та плоскость, в которой большинство, если не все, республиканцев против идей Трампа. Республиканцы в Конгрессе могут попытаться смягчить изоляционистские настроения нового президента и его расистские предложения относительно внешней политики. В конце концов именно парламент держит в руках финансирование оборонной политики и имеет право голосовать по таким вопросам, как санкции. Но в целом, стоит ожидать роста нестабильности и непредсказуемости в глобальной позиции США.

Много строительных блоков либерального порядка теперь могут расшататься, в частности, это касается свободной торговли и союза Америки с Европой и Азией. То, что считалось десятилетиями ядерной стабильностью и безопасностью, может быть перевернуто с ног на голову, если послушать слова Трампа.

"Президент России Владимир Путин кажется вторым победителем в этой избирательной кампании. Он точно ждет, когда Трамп сделает первый шаг и подтвердит свое желание заключить новую договоренность с Россией. Подобно взглядам Путина на открытый диалог с Америкой, отношения США с Россией могут также помочь Трампу укрепить свой статус мирового лидера. Несмотря на победу на выборах, Трампу не хватает президентского уровня. И переговоры между крупными игроками могут помочь ему сменить имидж", - говорится в статье.

Если новое американо-российское соглашение поможет решить сирийский конфликт без привлечения большего контингента американских войск, это пойдет на пользу Трампу. Во всяком случае, за его отношениями с Россией будут с напряжением следить все традиционные друзья США. В последнее время наблюдается фрагментация Запада. НАТО, во главе которого традиционно стоят США, потеряет больше, чем доверие к себе из-за обещаний Трампа не выполнять традиционные американские обязательства в сфере безопасности.

Во время кампании республиканец призвал всех членов НАТО тратить 2% ВВП на оборону. Но в ответ это может лишь привести к еще большей национализации и регионализации безопасности. Странам на границе между Европой и Азией придется труднее добиваться поддержки. Неопределенность, порожденная Трампом, сделала их позиции еще более шаткими, особенно это касается Украины.

Это увеличит бремя для европейских союзников, особенно для Германии. Им придется работать над тем, чтобы сбалансировать и поглотить шок от внешней политики Трампа. Однако, несмотря на слабость правящих партий в Европе, не стоит ждать от них результатов сейчас.

Тем временем, издание The Economist писало, что Трамп воспользовался народным гневом, и это опасно. Поскольку если он не выполнит свои обещания и не вернет простым американцам чувство достоинства, к власти может прийти еще больший радикал, готовый сломать систему.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.