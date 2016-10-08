После выборов Грузия может активизировать двусторонние отношения с Украиной – Григол Катамадзе

В парламент Грузии могут пройти пять партий - все они ориентированы на евроинтеграцию страны. От нового грузинского парламента также можно будет ожидать активной поддержки Украины.

Катамадзе уверен в активизации двусторонних отношений Украины и Грузии

Грузия будет активно поддерживать Украину, и в частности, в вопросе ее территориальной целостности. Об этом в комментариизаявил бывший посол Грузии в Украине (2000-2007, 2009-2013) Григол Катамадзе.

По словам Катамадзе, в Грузии, где парламентско-президентская форма правления, проходящие в субботу, 8 октября, выборы принципиально важны. Ведь прошло четыре года после того, как власть перешла от одной политической силы к другой. "Нужно было прожить эти четыре года, чтобы привыкнуть к современным реалиям", - говорит экс-посол.

Катамадзе отметил высокую активность избирателей к 12:00. Так, проголосовали уже 20% из всего около 3,5 млн избирателей. По его словам, на этот момент избирательный процесс проходит спокойно, не без недостатков, которые присущи любому избирательному процессу, "но они вряд ли будут влиять на итоги выборов". Экс-посол прогнозирует, что преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в парламент могут пять партий. Как говорят соцопросы и эксперты, очень высокие шансы у действующей партии "Грузинская мечта— Демократическая Грузия", в притык к ней идет ""Единое национальное движение" - оппозиционная сила. Также, скорее всего, преодолеет 5%-барьер партия "Наша Грузия — Свободные демократы" и "Лейбористская партия Грузии". И, по мнению посла, есть очень хорошие шансы у недавно созданной (буквально в этом году) партии "Государство для народа", которую создал известный грузинский тенор Паата Бурчуладзе.

"На мой взгляд, других неожиданностей не должно произойти и эти партии преодолеют пятипроцентный барьер. Вся сложность заключается, в том, что наверняка, большинства в парламенте не наберет никто из вышеназванных партий", - говорит Катамадзе. Он также не взялся прогнозировать, каковым будет расклад сил после подсчета голосов, однако предположил, что по мажоритарным округам пройдут повторные выборы. И во второй раз избиратель будет голосовать с учетом уже известных результатов во время первых выборов.

"Это новый этап в жизни современной Грузии, и политическим силам нужно будет находить компромисс во имя ее будущего. И для того, чтобы создать коалицию, сформировать правительство. Отдельно взятой политической силе будет очень тяжело это сделать", - отмечает он.

"Ключевым моментом является то, что независимо от того, как будут распределены голоса, среди этих пяти партий нет никого, кто не был бы сторонником европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Все эти силы декларируют приверженность европейскому курсу. В этом направлении, по моему убеждению, ничего не будет меняться, с точки зрения разворота курса или его замедления. Наоборот, я думаю, новый парламент и новое правительство будет активно работать над тем, чтобы сократить путь движения к Евросоюзу", - уверен он.

Катамадзе также сетует, что, к сожалению, последние четыре года не были такими активными в двухсторонних отношениях Грузии и Украины. "Но я убежден, что должно было пройти определенное время - новая власть в Украине, новая власть в Грузии, шла притирка, понимание, ощущение и осознание того, какие приоритеты. Я думаю, после выборов в Грузии, двусторонние отношения будут активными", - заверил он.

По его словам, Грузия будет активно поддерживать Украину во всех вопросах, "особенно в вопросах территориальной целостности". "Потому что наша общая проблема. Не допускаю никакой возможности, что в этом направлении может что-то измениться. Потому что для Грузии Украина очень надежный, очень важный партнер", - резюмировал Катамадзе.

Григол Катамадзе до 2013 года был Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Украине, работал заместителем министра обороны и иностранных дел Грузии, директором по развитию международного бизнеса Bank of Georgia, а с июня 2015 года возглавляет Ассоциацию налогоплательщиков Украины, в которую входят более семи тысяч крупных компаний и небольших предприятий из разных регионов страны.

Напомним, сегодня, 8 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. Голосование началось в 8 часов утра по местному времени (в 7:00 по Киеву). В списках избирателей значится около 3,5 миллионов человек, которые будут выбирать 150 депутатов.

За депутатские мандаты борются 19 партий и 6 блоков. За ходом голосования будут наблюдать представители около 200 местных и международных организаций.