После урагана "Мэтью" на Гаити от холеры умерли 13 человек

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Красный Крест выделил экстренную финансовую помощь.

Проблем от "Мэтью" становится все больше

По данным властей республики, по состоянию на субботу, 8 октября, от болезни уже скончались 13 человек, сообщает DW со ссылкой на Reuters.

Как сообщает Русская служба ВВС, опасаясь, что на Гаити холера станет эпидемией, Красный Крест уже выделил 6,9 млн грн экстренной финансовой помощи на устранение этой проблемы.

Гаити уже пережила эпидемию холеры, начавшуюся после мощного землетрясения 2010 года. В 2011 году министерство здравоохранения страны обнародовало данные, согласно которым жертвами эпидемии тогда стали 4,549 тыс. человек, заражены были более 230 тысяч.

По данным медиков, на сегодняшний день есть все предпосылки к тому, что эпидемия может повториться. Они призывают страны оказать Гаити посильную помощь, особенно в том, что касается продовольствия, питьевой воды и медикаментов.

Как сообщалось, от урагана "Мэтью" погибло 877 гаитян.