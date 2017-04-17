После теракта в Петербурге ФСБ задержала еще одного выходца из Центральной Азии

В ФСБ утверждают, что новый задержанный проводил подготовку смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в вагоне метро.

На России схватили еще одного уроженца Центральной Азии (с пистолетом). Обвиняют в причастности к теракту в питерском метро Кадр/YouTube

Сотрудники ФСБ задержали под Москвой подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Видео задержания обнародовал телеканал РЕН ТВ.

"В рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга сегодня в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович 1990 года рождения, который осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова", - говорится в сообщении ФСБ,

Как сообщалось, 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

Утром 4 апреля стало известно, что на причастность к совершению теракта проверяют гражданина России Акбаржона Джалилова, 22 лет. Он уроженец города Ош в Кыргызстане, но уже несколько лет живет на России.

5 апреля по подозрению в содействии террористической деятельности задержали шестерых граждан из республик Центральной Азии, которые приехали на Россию, чтобы работать.