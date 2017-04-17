После референдума в МИД Турции подтвердили приверженность курсу евроинтеграции

У Анкары накопилось немало вопросов к Брюсселю. В ЕС пообещали оценить результаты референдума в свете обязательств Турции как кандидата в члены ЕС.

У ЕС и Турции есть претензии друг к другу © European Council

Политикаостается стратегическим приоритетом Турции, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу после оглашения предварительных результатов конституционного референдума в воскресенье, 16 апреля.

При этом глава внешнеполитического ведомства Турции выразил обеспокоенность в связи с претензиями Брюсселя к Анкаре.

"Турция выполняет критерии маастрихтского договора. Однако ряд стран ЕС создают искусственные препятствия на пути открытия новых пунктов переговорного досье по вступлению Турции в Евросоюз. То есть Анкара готова к диалогу. Сторона, затягивающая процесс - Евросоюз", – цитирует министра государственное агентство Anadolu.

Чавушоглу выразил недоумение в связи с тем, что претензии Анкары встречают критику в ЕС.

"Благодаря Турции поток нелегальных беженцев из Сирии, Ирака и других стран в страны ЕС снизился до минимума", - добавил глава МИД Турции.

В ЕС, в свою очередь, заявили, что приняли к сведению объявленные результаты референдума о расширении полномочий президента Турции.

"Мы ожидаем оценки Международной наблюдательной миссии БДИПЧ-ОБСЕ, в том числе, что касается предполагаемых нарушений", – сказано в совместном заявлении президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара по политике соседства Йоханнеса Хана.

Конституционные поправки и особенно их практическая реализация "будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны-кандидата в члены Европейского союза и в качестве члена Совета Европы", почеркнули в Брюсселе.

"Мы призываем Турцию рассмотреть обеспокоенности и рекомендации Совета Европы, включая чрезвычайное положение. Ввиду небольшой разницы в результате референдума и далеко идущих последствий конституционных поправок мы также призываем турецкие власти искать максимально возможный национальный консенсус в их осуществлении", - сказано в заявлении.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

21 марта Президент Турции Реджеп Тайип Ердоган сообщил, что после апрельского референдума об изменениях в конституцию он может пересмотреть отношения с ЕС. Президент добавил, что Европа уже не напугает Турцию отказом принятия в Евросоюз, а также пообещал, что Европа прекратит "шпионить" на территории его страны.

Ранее, после отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.

Подробнее о кризисе в отношениях между Турцией и ЕС читайте в статье Владимира Кравченко "Мост, который разрушают Анкара и Брюссель" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".