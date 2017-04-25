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После подсчета 100% голосов разрыв между Макроном и Ле Пен приблизился к 3%

25 апреля в 00:10

МВД Франции опубликовало результаты голосования в первом туре президентских выборов.

Эммануэль Макрон
За Макрона проголосовали почти на миллион больше французов, чем за Ле Пен
Facebook/Emmanuel Macron
В первом туре выборов президента Франции за лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали более 24% избирателей, а за главу "Национального фронта" Марин Ле Пен – 21,3%.

Согласно данным, обнародованным на официальном сайте МВД Франции, Макрон заручился поддержкой более 8,65 миллионов избирателей (24,01%), а за Ле Пен отдали голоса почти 7,68 миллионов человек (21,3%).

Кандидат от "Республиканцев" Француа Фийон получил голоса 7,2 миллионов граждан (20,01%).

На избирательные участки пришли более 37 миллионов человек, явка составила 77,77%.

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Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция выборы Макрон Ле Пен
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