Победа Трампа в фотожабах: Ким-Чен Трамп и Статуя Свободы в слезах

Нового президента США сравнивают с жестокими диктаторами.

Победа Дональда Трампа на выборах в США стала темой для шуток и фотожаб в Интернете. Пользователи иронизируют над пророссийскими взглядами Трампа, а также сравнивают нового президента США с Гитлером и Ким-Чен Ыном.

Несмотря на все скандальные заявления о иммигрантах, мусульманах и женщинах, которые обидели многих американцев, Дональд Трамп победил на выборах и получил необходимые 270 электоральных голосов.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

Однако эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.