После отставки Ренци итальянская политика войдет в период неопределенности – FT

Популисты будут требовать немедленных досрочных выборов, в то время как президент Италии не очень хочет прибегать к этому.

В итальянской политике начнется период неопределенности и угроз после отставки Ренци. Facebook/Matteo Renzi

Это была речь, которой премьер-министр Италии Маттео Ренци всегда боялся. Сегодня утром в Палаццо Киджи он публично признал свое поражение на референдуме по конституционной реформе и объявил, что

"Я проиграл и скажу об этом громко, даже несмотря на то, что у меня ком в горле. Я не смог привести вас к победе, но я сделал все, что мог", - цитирует слова Ренци Financial Times, добавляя, что для бывшего мэра Флоренции, который возглавил правительство в феврале 2014 года с намерениями изменить Италию, результаты нынешнего референдума стали сокрушительными.

И дело не только в самом поражении, которое социологические исследования предвещали, а в его масштабах. Ренци проиграл с разрывом в 20%. Сторонники конституционных изменений победили лишь в трех регионах Италии: Эмилия-Романья, Тоскана и Альто-Адидже. Большинство же итальянцев проголосовали против конституционных изменений, а в южных регионах отрыв сторонников ответа "нет" достиг 40%.

"Невероятно тяжелое поражение открывает новую фазу для итальянской политики, которой будет характерна неопределенность и большое количество потенциальных ловушек для третьей крупнейшей экономики в еврозоне. Она начнется в понедельник после обеда, когда Ренци поднимется на Квиринал в центре Рима, чтобы подать прошение об отставке президенту Италии Серджио Маттарелла, который займет центральную роль, решая, что будет дальше. Но после этого все ставки будет сделано", - говорится в статье.

Громкое поражение Ренци на референдуме, скорее всего, исключит возможность того, что Маттарелла предложит ему снова сформировать правительство. На протяжении кампании итальянский премьер часто повторял, что он не будет цепляться за место и плыть по течению. Похоже теперь у него не будет даже такой возможности.

Вероятно, что президент Маттарелла попытается уговорить кого-то из чиновников возглавить правительство, чтобы успокоить рынки как можно скорее. Такой выбор может упасть на министра финансов Пьера Карло Падоана или председателя Сената Пьетро Грассо. Однако, такому решению президента будут сильно сопротивляться лидеры популистских партий, таких как "Движение пяти звезд" и "Северная лига", которые наиболее агрессивно агитировали голосовать против реформ, которые предлагал Ренци. Теперь они будут требовать объявить досрочные выборы немедленно.

"Времена изменились, суверенитет принадлежит народу. Итальянцы должны пойти на выборы как можно быстрее", - сказал актер-комик и основатель партии "Движение пяти звезд" Беппе Грилло.

Последние выборы в Италии состоялись в 2013 году, а следующие должны были бы пройти в 2018-ом. Поэтому на первый взгляд голосование на год раньше не должно стать чем-то катастрофическим. Однако Маттарелла очень скептически относится к такому выходу, потому что итальянское законодательство имеет два отдельных и противоречивых закона о выборах в нижнюю и верхнюю палаты парламента. И пересмотреть их нужно до объявления выборов.

Существовало предположение, что Ренци может договориться о сделке с лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, чтобы собрать нужные голоса для изменения избирательного закона в отношении депутатов нижней палаты парламента, чтобы приблизить его к тому, который касается верхней палаты. Однако, из-за масштабного поражения на референдуме теперь под вопросом, захочет ли "Демократическая партия", чтобы Ренци был ее лидером. И даже если так, то захочет ли Ренци принимать активное участие в любых переговорах.

Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Согласно данням экзит-полов, от 54% до 58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, тогда как "за" высказались от 42% до 46%. Явка на референдуме превысила 68%.

Правительственный проект реформы предусматривал изменение порядка формирования, существенное сокращение численности, финасирования и полномочий Сената. Это, по мнению авторов законопроекта, должно было сделать бы правительство страны более стабильным и облегчило бы принятие законов. Кроме того, речь шла и о сокращении полномочий органов местного саомоуправления, а также - о ликвидации такой административной единицы как провинция.