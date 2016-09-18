После гибели солдат армии Асада США приостановили воздушную операцию в Сирии

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Москва инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с иницидентом.

Под удар авиации коалиции в районе города Дейр-эз-Зор попали правительственные войска

Авиаудары возглавляемой США коалиции по позициям террористической группировки "Исламское государство" вприостановлены из-за гибели военнослужащих армии президента Башара Асада.

Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека, во время бомбардировки позиций ИГ в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор погибли как минимум 80 военнослужащих правительственных войск, сообщает Reuters.

В пресс-службе российского Министерства обороны сообщили о 62-х погибших и 100 раненых бойцов армии Асада.

Самолеты коалиции нанесли удар по наземным целям, которые уже атаковали ранее, пояснили в Пентагоне.

В связи с инцидентом Москва намерена инициировать срочное заседание Совета Безопасности ООН.

"Мы требуем от Вашингтона полных и детальных объяснений, и они должны быть даны в СБ ООН", – заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, в ночь на 10 сентября США и Россия достигли соглашения по сирийскому вопросу. Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с заходом солнца в понедельник, 12 сентября. Согласно договоренностям правительственные войска Сирии во время перемирия не смогут наносить удары, в том числе и авиацией, по силам оппозиции.

Большинство оппозиционных группировок сообщили о готовности к перимирию, за исключением объединения "Ахрар аш-Шам", признанное террористическим в Сирии и России, но не в США.

Наносить авиаудары по позициям террористических группировок теперь также смогут только военные самолеты США и России.