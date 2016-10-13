Португальский политик Антониу Гутерриш утвержден генеральным секретарем ООН

Гутерриш сменит нынешнего генсека ООН Пан Ги Муна в январе 2017 года.

< >













< > Бывший португальский премьер и верховный комиссар по делам беженцев избран новым генеральным секретарем ООН

Генеральная ассамблея ООН проголосовала за единственного кандидата на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций португальского политика Антониу Гутерриша.

"Я объявляю, что Антонио Гутерриш назначен генеральным секретарем ООН на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года", - объявил председатель ГА ООН Питем Томсон.

6 октября 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которой рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН назначить кандидата от Португалии Антониу Гутерриша на должность Генерального секретаря ООН.

Антониу Гутерриш - представитель Западной Европы, бывший португальский премьер и верховный комиссар по делам беженцев избран новым генеральным секретарем ООН в четверг, 6 октября.

Бывший премьер-министр Португалии Гутерриш сменит нынешнего генсека ООН Пан Ги Муна в январе 2017 года. Срок полномочий дипломата на этом посту — пять лет. Однако он может быть переизбран на второй срок. Пан Ги Мун пребывал в должности с 2007 года.

Как ранее заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, Гутерриш будет готов оказывать более активную поддержку Украине, чем действующий генсек ООН Пан Ги Мун.

Кто такой Гутерриш

67-летний португальский политик, который с 1995 по 2002 занимал пост премьер-министра Португалии. Затем был председателем Социнтерна, а с 2005 года до 2015 года — представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В течение 10 лет до 2015-го Антониу Гутерриш был верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Он настойчиво призвал Запад прилагать больше усилий для решения конфликтов, вызывающих кризис беженцев, в том числе и конфликт на Востоке Украины.

Гутерриш в последние годы занимался активно вопросами, возникшими в связи с сирийским кризисом мигрантов. Вместе с актрисой Анджелиной Джоли он призывал о предоставлении помощи для беженцев, а также критиковал ЕС в недостатке терпимости.

Политик в Португалии

Антониу Мануэль де Оливейра Гутерриш родился в Лиссабоне в 1949 году, изучал инженерное дело и физику в Высшем техническом институте. Закончив вуз в 1971 году, он начал академическую карьеру в должности старшего преподавателя.

В 1974 году ревностный католик Гутерриш вступил в Социалистическую партию и вскоре решил полностью посвятить себя политике. В 1995 году, спустя три года после избрания на пост генерального секретаря социалистов, Антониу Гутерриш стал премьер-министром Португалии.

У Гутерриша двое детей от брака с первой женой, скончавшейся в 1998 года от рака. Он вновь женился в 2001 году, во втором браке воспитывает приемного сына.

Издание New York Times писало, что Антониу. На посту премьер-министра он создал благоприятные для развития бизнеса условия и провел масштабную приватизацию государственных компаний, при этом вливая большие средства в социальные программы, такие как развитие государственной системы образования и здравоохранения. Он добился принятия закона об установлении минимального уровня доходов для семьи и создания правительственного фонда для помощи бедным слоям населения достичь этого уровня.