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Португальский политик Антониу Гутерриш утвержден генеральным секретарем ООН

13 октября в 17:32

Гутерриш сменит нынешнего генсека ООН Пан Ги Муна в январе 2017 года.

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Бывший португальский премьер и верховный комиссар по делам беженцев избран новым генеральным секретарем ООН

Антониу Гутерриш Украинская миссия в ООН/Twitter
Генеральная ассамблея ООН проголосовала за единственного кандидата на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций португальского политика Антониу Гутерриша. 

"Я объявляю, что Антонио Гутерриш назначен генеральным секретарем ООН на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года", - объявил председатель ГА ООН Питем Томсон.

6 октября 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которой рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН назначить кандидата от Португалии Антониу Гутерриша на должность Генерального секретаря ООН. 

Антониу Гутерриш - представитель Западной Европы, бывший португальский премьер и верховный комиссар по делам беженцев избран новым генеральным секретарем ООН в четверг, 6 октября. 

Бывший премьер-министр Португалии Гутерриш сменит нынешнего генсека ООН Пан Ги Муна в январе 2017 года. Срок полномочий дипломата на этом посту — пять лет. Однако он может быть переизбран на второй срок. Пан Ги Мун пребывал в должности с 2007 года. 

Как ранее заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, Гутерриш будет готов оказывать более активную поддержку Украине, чем действующий генсек ООН Пан Ги Мун. 

Кто такой Гутерриш 

67-летний португальский политик, который с 1995 по 2002 занимал пост премьер-министра Португалии. Затем был председателем Социнтерна, а с 2005 года до 2015 года — представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

В течение 10 лет до 2015-го Антониу Гутерриш был верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Он настойчиво призвал Запад прилагать больше усилий для решения конфликтов, вызывающих кризис беженцев, в том числе и конфликт на Востоке Украины. 

Гутерриш в последние годы занимался активно вопросами, возникшими в связи с сирийским кризисом мигрантов. Вместе с актрисой Анджелиной Джоли он призывал о предоставлении помощи для беженцев, а также критиковал ЕС в недостатке терпимости.

Политик в Португалии

Антониу Мануэль де Оливейра Гутерриш родился в Лиссабоне в 1949 году, изучал инженерное дело и физику в Высшем техническом институте. Закончив вуз в 1971 году, он начал академическую карьеру в должности старшего преподавателя. 

В 1974 году ревностный католик Гутерриш вступил в Социалистическую партию и вскоре решил полностью посвятить себя политике. В 1995 году, спустя три года после избрания на пост генерального секретаря социалистов, Антониу Гутерриш стал премьер-министром Португалии. 

У Гутерриша двое детей от брака с первой женой, скончавшейся в 1998 года от рака. Он вновь женился в 2001 году, во втором браке воспитывает приемного сына.

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Издание New York Times писало, что Антониу Гутерриш может стать реформатором ООН. На посту премьер-министра он создал благоприятные для развития бизнеса условия и провел масштабную приватизацию государственных компаний, при этом вливая большие средства в социальные программы, такие как развитие государственной системы образования и здравоохранения. Он добился принятия закона об установлении минимального уровня доходов для семьи и создания правительственного фонда для помощи бедным слоям населения достичь этого уровня.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ООН Гутерреш беженцы Португалии Путин ЮНЕСКО
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