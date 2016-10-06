Португалец Гутерреш может стать реформатором ООН – NYT

По крайней мере, таким он был во главе правительства своей страны.

Гутерреш хочет добиться увеличения финансирования ООН, но и сделать организацию более эффективной. UN Geneva/Flickr

Вскоре после избрания лидером Социалистической партии Португалии в 1992 году,добавил в сжатый кулак на эмблеме политической силы розу.

Это был политический ребрегдинг, который также наблюдался и в более мягком имидже нового лидера. Изменения сработали: после десятилетия вне органов власти, социалисты снова пришли в португальский парламент, а Гутерреш стал премьер-министром.

Об этом сегодня пишет New York Times, напоминая, что теперь 67-летний португалец, скорее всего заменит Пан Ги Муна на посту Генерального секретаря ООН. Гутерреш сделал себе имя в 90-х годах, став одним из модернизированных европейских социалистов, среди которых был и премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Португальского политика считали красноречивым, умным и умеренным. За годы премьерства он уклонялся от непопулярных решений и "иногда не находил сил сказать нет". Он ушел в отставку, не дождавшись завершения своего второго срока во главе правительства Португалии, когда его партия стала непопулярной.

Под руководством Гутерреша социалисты отказались от радикально "левой" политики и заняли более умеренную центристскую позицию. Он свободно разговаривает на английском, французском, португальском и испанском языках. Среди его интересов – средневековая история, кино и опера, что характерно для нового португальского среднего класса, который появился после стремительного развития страны после присоединения к Евросоюзу в 1986 году. Гутерреш убежденный сторонник более тесной политической и экономической интеграции в Европе. Он неоднократно призывал страны-участницы ЕС поступаться властью центральным институтам союза.

На посту премьер-министра он создал благоприятные для развития бизнеса условия и провел масштабную приватизацию государственных компаний, при этом вливая большие средства в социальные программы, такие как развитие государственной системы образования и здравоохранения. Он добился принятия закона об установлении минимального уровня доходов для семьи и создания правительственного фонда для помощи бедным слоям населения достичь этого уровня.

Вероятно, наиболее важным достижением Гутерреша во главе Португалии было проведение финансовых реформ и ограничения правительственных расходов, что позволило его стране присоединиться к еврозоне, хотя эксперты считали, что этого не произойдет из-за слишком слабой фискальной политики Португалии.

Для того, чтобы добиться принятия нужных законопроектов в парламенте, бывший премьер часто проводил закулисные торги. Во время одного из самых известных случаев, Гутерреш пообещал одному из депутатов правительственную финансовую помощь для сырной фабрики в его избирательном округе за поддержку проекта госбюджета.

Политические оппоненты Гутерреша в Португалии обвиняли его в неспособности провести сложные реформы, в частности, его критиковали за слишком медленные изменения в системе юстиции. Кроме того, его порой обвиняли в излишней мягкости. Одна из португальских газет описала времена правительства Гутерреша как "постоянное балансирование" и попытки никого не обидеть.

Будучи главой правительства, он, опираясь на научные исследования, решил ввести более жесткие требования к допустимому уровню алкоголя в крови водителей. Однако после жалоб производителей вина и угроз сократить рабочие места, он отказался от своего решения.

Гутерреш ушел в отставку после того, как Социалистическая партия потерпела поражение на местных выборах в 2001 году. Во время своей последней речи он сказал: "Я ухожу, чтобы не дать стране впасть в политическое болото". При этом он так и не пояснил, что имел в виду. Позже он отказался принимать участие в политической жизни Португалии, выбрав карьеру в ООН, где он занял должность верховного комиссара по вопросам беженцев. Будучи еще чиновником, он пытался заниматься благотворительностью, но этого было недостаточно.

"Я понял, что у политики есть свои пределы", - сказал он.

На протяжении последних лет он был в эпицентре кризиса беженцев в Сирии. Вместе с актрисой Анджелиной Джоли, которая стала послом доброй воли в ООН, он призвал мировое сообщество больше помогать беженцам. При этом он остро критиковал ЕС за отсутствие толерантности и великодушия. Работа в ООН принесла Гутеррешу хороший авторитет. Нынешний Генеральный секретарь Пан Ги Мун как-то назвал его "одним из величайших лидеров ООН".

"Гутерреш видел ООН изнутри и планирует изменить его. Он хочет увеличить финансирование организации и собирается больше работать со Всемирным банком, неправительственными организациями и частными компаниями, чтобы добиться этого", - говорится в статье.

Он также хочет более существенных пожертвований от стран-доноров, которые порой не очень хотят подписывать чеки. В ответ он может показать, что не собирается быть транжирой. Он сократил штат штаб-квартиры УВКБ в Женеве на 20% и сделал расходы организации более эффективными.

На сегодняшний день на пост генсека ООН претендуют 10 человек. Напомним, Антониу Гутерриш лидировал с первого раунда голосования в Совбезе ООН. Тогда его ближайшим преследователем являлся экс-президент Словении Данило Тюрка.