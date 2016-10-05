Португальца Гуттериша назвали "явным фаворитом" на пост главы ООН

Завтра в Совете Безопасности состоится финальное голосование.
По информации издания, в ходе голосования за кандидатуру Гуттериша ни одна из стран, имеющих право вето в Совете безопасности ООН, не проголосовала против него.
"Сегодня после шестого тайного опроса мы получили явного фаворита, и его имя – Антонио Гуттериш", – сказал постпред РФ в ООН Василий Чуркин.
По его словам, завтра, 6 октября, голосование в Совбезе за кандидатуру генсека ООН будет формальным, после чего кандидат будет вынесен на утверждение Генассамблеи.
На сегодняшний день на пост генсека ООН претендуют 10 человек.
Напомним, Антониу Гутерриш лидировал с первого раунда голосования в Совбезе ООН. Тогда его ближайшим преследователем являлся экс-президент Словении Данило Тюрка.ZN.UA