Португальца Гуттериша назвали "явным фаворитом" на пост главы ООН

Завтра в Совете Безопасности состоится финальное голосование.

Кандидатуру Антониу Гутерриша завтра могут утвердить на заседании Совбеза ООН EPA

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш является "явным фаворитом" среди кандидатов на пост генерального секретаря ООН . Его кандидатура завтра будет утверждена в ходе официального голосования в Совете Безопасности, передает Reuters

По информации издания, в ходе голосования за кандидатуру Гуттериша ни одна из стран, имеющих право вето в Совете безопасности ООН, не проголосовала против него.

"Сегодня после шестого тайного опроса мы получили явного фаворита, и его имя – Антонио Гуттериш", – сказал постпред РФ в ООН Василий Чуркин.

По его словам, завтра, 6 октября, голосование в Совбезе за кандидатуру генсека ООН будет формальным, после чего кандидат будет вынесен на утверждение Генассамблеи.

На сегодняшний день на пост генсека ООН претендуют 10 человек.

Напомним, Антониу Гутерриш лидировал с первого раунда голосования в Совбезе ООН. Тогда его ближайшим преследователем являлся экс-президент Словении Данило Тюрка.