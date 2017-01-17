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Порошенко прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме

17 января в 11:21

Президент Украины выступит с речью и проведет несколько двусторонних встреч с главами государств и правительств.

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Порошенко выступит с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Flickr/Петро Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию для участия в 47 ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент выступит с речью в ходе сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире", а также дебатах "Новый договор для Европы".

В ходе работы Форума Президент Украины проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций и мировыми инвесторами.

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Напомним, В Давосе (Швейцария) сегодня, 17 января, начнутся мероприятия в рамках 47-го Всемирного экономического форума, который примет рекордное количество участников – около трех тысяч человек. Среди них несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и знаменитые бизнесмены и общественные деятели.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Швейцария Давос
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