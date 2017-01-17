Порошенко прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме

Президент Украины выступит с речью и проведет несколько двусторонних встреч с главами государств и правительств.

Порошенко выступит с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе Flickr/Петро Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию для участия в 47 ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент выступит с речью в ходе сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире", а также дебатах "Новый договор для Европы".

В ходе работы Форума Президент Украины проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций и мировыми инвесторами.

Напомним, В Давосе (Швейцария) сегодня, 17 января, начнутся мероприятия в рамках 47-го Всемирного экономического форума, который примет рекордное количество участников – около трех тысяч человек. Среди них несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и знаменитые бизнесмены и общественные деятели.