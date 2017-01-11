Порошенко поздравил Христю Фриланд с назначением на должность главы МИД Канады

Министром иностранных дел страны стала этническая украинка.

Порошенко поздравил нового главу канадского МИД Flickr/Joseph Morris

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Христю Фриланд с назначением на должность министра иностранных дел Канады, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Христя Фриланд - министр иностранных дел в новом правительстве Трюдо. Гордимся и поддерживаем", - написал президент.

Как сообщалось, Джастин Трюдо решил сменить глав ключевых министерств в Канаде за считанные дни до инаугурации Дональда Трампа в США. Христя Фриланд станет новым министром иностранных дел Канады вместо Стивена Диона уже сегодня вечером.