Порошенко поздравил Христю Фриланд с назначением на должность главы МИД Канады

Министром иностранных дел страны стала этническая украинка.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Христю Фриланд с назначением на должность министра иностранных дел Канады, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Христя Фриланд - министр иностранных дел в новом правительстве Трюдо. Гордимся и поддерживаем", - написал президент.
Как сообщалось, Джастин Трюдо решил сменить глав ключевых министерств в Канаде за считанные дни до инаугурации Дональда Трампа в США. Христя Фриланд станет новым министром иностранных дел Канады вместо Стивена Диона уже сегодня вечером.ZN.UA