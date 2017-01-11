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Порошенко поздравил Христю Фриланд с назначением на должность главы МИД Канады

11 января в 01:09

Министром иностранных дел страны стала этническая украинка. 

Христя Фриланд
Порошенко поздравил нового главу канадского МИД
Flickr/Joseph Morris

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Христю Фриланд с назначением на должность министра иностранных дел Канады, об этом он написал на своей странице в Facebook. 

"Христя Фриланд - министр иностранных дел в новом правительстве Трюдо. Гордимся и поддерживаем", - написал президент. 

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Как сообщалось, Джастин Трюдо решил сменить глав ключевых министерств в Канаде за считанные дни до инаугурации Дональда Трампа в США. Христя Фриланд станет новым министром иностранных дел Канады вместо Стивена Диона уже сегодня вечером.

По материалам: ZN.UA
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