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Порошенко осудил теракт в Стамбуле

1 января в 16:49

Президент направил соболезнование главе турецкого государства. 

Теракт Стамбул
Порошенко выразил соболезнование в связи с терактом в Стамбуле

Президент Украины Петр Порошенко направил президенту Турции Реджепу Эрдогану соболезнования в связи с террористической атакой на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщается на сайте главы украинского государства. 

Президент от имени народа Украины и от себя лично попросил "передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым". 

"В Украине шокированы известием об ужасном террористическом акте, коварно совершенном в новогоднюю ночь в городе Стамбул, приведший к десяткам человеческих жертв. Мы разделяем скорбь турецкого народа. Скорбим вместе с теми, кто потерял родных и близких", - говорится в соболезновании. 

Он также заявил, что Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и выступает за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с этой угрозой. 

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Как сообщалось ранее, сегодня в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. 

По материалам: ZN.UA
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