Порошенко осудил теракт в Стамбуле

Президент направил соболезнование главе турецкого государства.
Президент Украины Петр Порошенко направил президенту Турции Реджепу Эрдогану соболезнования в связи с террористической атакой на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщается на сайте главы украинского государства.
Президент от имени народа Украины и от себя лично попросил "передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым".
"В Украине шокированы известием об ужасном террористическом акте, коварно совершенном в новогоднюю ночь в городе Стамбул, приведший к десяткам человеческих жертв. Мы разделяем скорбь турецкого народа. Скорбим вместе с теми, кто потерял родных и близких", - говорится в соболезновании.
Он также заявил, что Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и выступает за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с этой угрозой.
Как сообщалось ранее, сегодня в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.ZN.UA