Попытки Украины саботировать Трампа обернулись против нее - Politico

Издание пишет, переходная команда отказывается общаться с представителями Киева, в то время как бывшие соратники Януковича пытаются "пробиться" к новому президенту США.

Команда Трампа обижена на Украину. Yahoo!News

не единственный кандидат в президенты, чья кампания столкнулась с влиянием правительства из страны бывшего советского блока.

Украинские чиновники пытались помочь Хиллари Клинтон и подорвать позиции ее оппонента-республиканца, публично ставя под сомнение его пригодность занимать високую должность. Они также распространили документы о коррумпированности его важного соратника и заявили, что расследуют ситуацию, а после выборов отступили. И они помогли соратникам Клинтон найти компромат на Трампа и его советников.

Об этом пишет Politico, которое провело собственное расследование попыток Украины повлиять на исход выборов в США. Издание установило, что агент Демократической партии Александра Халупа, которая имеет украинское происхождение, встречалась с высокопоставленными должностными лицами в посольстве Украины в Вашингтоне, чтобы разоблачить связи между Трампом, председателем его избирательной кампании Полом Манафортом и Россией.

Издание пишет, что Халупа собирала информацию через "собственную сеть" журанлистов, агентов частных разведывательных управлений и чиновников как в Вашингтоне, так и в Киеве. При этом, она сотрудничала с украинским посольством, которое тоже тайно сотрудничало с журналистами, расследовавшими связи команды Трампа с Россией, но при этом официально заявляли о своем нейтральном отношении к кандидатам в президенты США.

Politico подчеркивает, что усилия Украины привели к тому, что Пол Манафорт ушел в отставку, а нарратив о связи Трампа с Россией распространился. Но они были хуже скоординированы и произвели меньший эффект, чем российские хакерские атаки и похищения конфиденциальных писем демократов.

Издание напоминает, что разведуправления США обвиняют президента России Владимира Путина в том, что он лично приказал провести операцию, с целью повлиять на результаты выборов и помочь Трампу победить. Доказательств того, что украинские усилия вмешаться тоже были координированы на таком высоком уровне нет. Эксперты считают, что коррупция, раздробленность, экономические проблемы и война с Россией помешали бы любым амбициям Украины вмешиваться в чужие выборы. А администрация президента Петра Порошенко, так же как и украинское посольство в Вашингтоне настаивают, что Украина сохраняла нейтралитет на протяжении кампании. Однако, издание со ссылкой на собственное расследование, замечает, что это не совсем так и напоминает, что в течение американских выборов украинские чиновники и политики, в частности министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер-министр Арсений Яценюк, не стеснялись обвинять Трампа в том, что он представляет "угрозу" для мирового порядка.

Разоблачение украинских попыток навредить победителю выборов могут создать проблемы для Киева.

"Дела Украины, похоже, из плохих стали еще хуже", - сказал эксперт Atlantic Council Дэвид Меркел.

Он заметил, что ироничность ситуации заключается в том, что все избирательные кампании в Украине часто рассматривались как поле опосредованной борьбы США и России.

"А теперь, похоже, американские выборы стали суррогатной битвой Киева и Москвы", - сказал Меркел.

Издание пишет, что после выборов переходная администрация Дональда Трампа отказывается вести разговор с дипломатами, политиками и чиновниками Украины. Делегация украинских депутатов-соратников Порошенко в прошлом месяце посетила Вашингтон частично ради налаживания контактов с переходной командой Трампа. Но они не смогли добиться встречи.

Источники в Киеве и Вашингтоне говорят, что после выборов Порошенко встретился в Украине с представителями вашингтонской лоббистской компании BGR, в частности с Эдом Роджерсом и Лестером Мунсоном, чтобы обсудить вопрос, как вести себя с режимом Трампа. Через несколько недель после этого BGR сообщила Департаменту юстиции о том, что правительство Украины будет платить компании 50 тысяч долларов ежемесячно за "ведение стратегических связей" с общественностью и правительственными представителями США, неправительственными организациями и представителями СМИ.

Пресс-секретарь компании Джеффри Бирнбаум предположил, что "пропутинские олигархи" уже пытаются посеять сомнения относительно сотрудничества BGR и Порошенко. Хотя у компании действительно есть тесные связи с лидерами Республиканской партии в Конгрессе, некоторые из этих контактов пренебрежительно или критически высказывались о Трампе во время праймериз. Это может ограничить эффективность лоббирования.

Издание пишет, что напряжение между режимом Порошенко и Трампом настолько сильное, что некоторые соратники украинского президента после выборов в США "протянули руку" Полу Манафорту, и даже попросили у него о помощи.

Тем временем, соперники Порошенко пытаются получить выгоду от его напряженных отношений с командой Трампа. Некоторые из них давят, требуя уволить посла Валерия Чалого, которого обвиняют в организации кампании против Трампа. Источники также сообщают, что несколько оппонентов Порошенко были в Вашингтоне и добивались встречи с соратниками Трампа, хоть и напрасно.

"Никто из украинцев не имеет доступа к Трампу, все они отчаянно пытаются получить его и готовы платить за это большие деньги", - сказал изданию американский политический консультант, чья компания недавно проводила встречу с Юрием Бойко в Вашингтоне.

По его словам, бывший министр режима Януковича сам хочет побороться за кресло президента Украины. Поэтому его представители предлагали "гору денег" за то, чтобы получить доступ к Трампу и его инаугурационным событиям.

Тем временем, у Порошенко опровергли информацию о найме Украиной лоббистов в США. Об этом заявил глава пресс-службы Администрации президента Украины Андрей Жигулин. По его словам, в реестре FARCA ошибка и ее скоро исправят. Но он не уточнил, в чем именно ошибка.

Ранее издание Washington Post писало, что лидеры стран Восточной и Центральной Европы написали письмо Дональда Трампа с призывом не жертвовать Украиной ради отношений с Россией. Они заметили, что Путина не интересует величие Америки.

А экс-посол США в России Уильям Барнс писал на страницах New York Times писал, что США стоит сосредоточиться на судьбе Украины, поскольку она важна для будущего как Европы, так и России. Также бывший американский дипломат советует Вашингтону быть осторожным вопросом сотрудничества с Москвой в войне против исламского экстремизма или "сдерживании" Китая. Поскольку кровавое российское вмешательство в войну в Сирии лишь усилило террористические угрозы. Да и Путин вряд ли собирается жертвовать отношениями с Пекином.