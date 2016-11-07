Попытки России вмешиваться в процесс выборов в США разозлили многих демократов – эксперт

В случае победы Клинтон на выборах американская политика в отношении Москвы перестанет быть "мягкой".

Демократам не понравились попытки России повлиять на американские выборы. ТАСС

К более жесткой политики в отношении России всклоняются многие члены Демократической партии, а не только кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

"Кибератаки против нее, за которыми очевидно стоит российская поддержка, а также жестокие атаки российских военных против мирного населения в Сирии, - все это создает определенную широкую антипатию среди демократов, которая охватывает даже голубей мира и либералов. Но сама Клинтон, я думаю, тоже будет поддерживать более четкую и резкую политику в отношении России в сравнении с мягкой политикой президента Барака Обамы", - прокомментировал ZN.UA старший научный сотрудник Atlantic Council Адриан Каратницкий.

Он также добавил, что Клинтон может вернуть США на передний план в вопросах европейской безопасности, которая также включает проблемы Украины.

"Я не думаю, что Клинтон считает, что Европа должна быть впереди, а Америка – оставаться в тылу. Она, скорее, будет пытаться формировать политику совместно с европейскими лидерами, а не ждать, когда они определятся, чтобы потом как-то им способствовать", - пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что США могут принять меры против РФ в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы.