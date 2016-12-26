Популярность Путина не зависит от экономики России - NYT

Экономист убежден, что российский "переписал" социальный контракт.
Россия на протяжении последних лет страдала от глубокой рецессии. Рубль потерял половину своей стоимости. Но опросы указывают, что президент России Владимир Путин пользуется поддержкой 80% избирателей. И этот высокий показатель не сокращается.
"Одна из причин кроется в том, что несмотря на то, что российская экономика переживает проблемы, она все же не распадается. К тому же многие россияне до сих пор помнят времена, когда было еще хуже. Еще одна и, наверное, более важная причина - это то, что Путин убедил их, что дело больше не в экономике", - пишет на страницах New York Times главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев.
Благодаря все большему контролю правительства над информацией, Путин переписал социальный контракт в России. Долгое время он базировался на экономическом росте, но теперь опирается на геополитический статус.
"Если экономическая боль - это цена, которую россиянам нужно заплатить за способность России выступить против Запада, то пусть так и будет", - формулирует автор новый подход в отношениях между избирателями и властью в России.
Он подчеркивает, что в 90-х и первом десятилетии 2000-х рейтинг поддержки российских лидеров был тесно связан с экономическими показателями. Когда экономика начала восстанавливаться после финансового кризиса 1998 года, популярность Путина росла. Она сократилась, когда экономические успехи стали скромнее, а затем снова начала расти в 2005-м, когда мировые цены на нефть подскочили, а иностранные инвестиции хлынули в Россию. Путин был популярным, когда покупательная способность россиян увеличивалась. Избиратели стали меньше его поддерживать в 2012-2013 годах, когда уровень экономического роста в России замедлился.
Но российское вторжение в Крым в 2014 году все изменило. За два месяца популярность Путина подскочила до 80% и с того времени не сокращалась, несмотря на экономические трудности. Кто-то может предположить, что из-за давления и преследований несогласных со стороны Кремля россияне боятся честно высказывать свое мнение в ходе опросов. Но последние исследования политолога Тима Фрая, основанные на методе под названием "эксперимент со списками", свидетельствуют, что популярность Путина достигает 70%. Это все равно очень высокий показатель.
Гуриев отмечает, что Москве удалось стабилизировать макроэкономические показатели и остановить сокращение экономики. Обвал рубля ударил по доходам каждого россиянина, сократив их на 10%. Но это также увеличило конкурентность российских компаний, которые снова начали показывать рост.
Тем временем, благодаря почти полному контролю над газетами, телевидением и интернетом, правительство распространило утверждение о важной роли России в мире. Это позволило оправдать экономическую ситуацию и убедить россиян, что им нужно затянуть пояса в интересах нации. Эта история имеет ряд ответвлений. К примеру, "России надо защитить русскоязычных в Украине от неонацистов", она также "должна поддержать Башара Асада в Сирии, потому что он борется с "Исламским государством", Москве "необходимо" помочь "освободить Алеппо от террористов". Зачем Кремль взломал компьютерные сети Демократической партии США? Верит ли кто-то в утверждение ЦРУ? Россияне или соглашаются с государственной позицией, или им все эти истории безразличны.
Гуриев пишет, что вместе с профессором политологии Даниельом Трейсманом разработали модель оценки факторов, влияющих на уровень поддержки правительств, проанализировав данные 128 стран за последние 10 лет. Выяснилось, что если в такой стране как Россия полностью снять государственный контроль над интернетом, поддержка власти сократится на 35%.
"Но наша модель также подтвердила, что во всех странах, демократических или недемократических, граждане менее склонны поддерживать правительство, если экономический рост низкий. Поэтому теперь, когда рецессия завершается и цены на нефть начали расти, Россия вернется к нормальной основанной на экономике модели? Вряд ли", - пишет Гуриев.
Нынешний подход хорошо послужил правительству и может служить и дальше. Россия снова стала незаменимым игроком в мировой политике в то время, как политическое давление несколько ослабло сейчас. Кроме того, российское правительство не хочет проводить реформы, необходимые для диверсификации экономики и укрепить рост. Москва недавно приняла бюджет на 2017-2019 годы, который предполагает еще большие методы жесткой экономии. Поэтому вряд ли Кремль захочет привязывать свою популярность к экономическим показателям. Он продолжит играть на геополитике.
Ранее издание The Economist в статье "Лига националистов" писало, о том, почему радикалы становятся популярными. В богатых странах пессимизм играет важную роль. А замедление экономического роста уменьшает и поддержку глобализации. Неравенство также вредит. У образованных людей дела идут хорошо, но рабочий класс часто страдает. Трамп смог склонить на свою сторону белых работяг в США. А одним из главным аргументов для Brexit и усиления популярности Ле Пен стало убеждение, что "когда-то было лучше".ZN.UA