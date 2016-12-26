Популярность Путина не зависит от экономики России - NYT

Экономист убежден, что российский "переписал" социальный контракт.

Путин популярен из-за его геополитических авантюр. Сайт президента России

Российская экономика в беде, она вот-вот распадется "в пух и прах", -. Но почему же россияне не разочаровываются в своих лидерах?

Россия на протяжении последних лет страдала от глубокой рецессии. Рубль потерял половину своей стоимости. Но опросы указывают, что президент России Владимир Путин пользуется поддержкой 80% избирателей. И этот высокий показатель не сокращается.

"Одна из причин кроется в том, что несмотря на то, что российская экономика переживает проблемы, она все же не распадается. К тому же многие россияне до сих пор помнят времена, когда было еще хуже. Еще одна и, наверное, более важная причина - это то, что Путин убедил их, что дело больше не в экономике", - пишет на страницах New York Times главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев.

Благодаря все большему контролю правительства над информацией, Путин переписал социальный контракт в России. Долгое время он базировался на экономическом росте, но теперь опирается на геополитический статус.

"Если экономическая боль - это цена, которую россиянам нужно заплатить за способность России выступить против Запада, то пусть так и будет", - формулирует автор новый подход в отношениях между избирателями и властью в России.

Он подчеркивает, что в 90-х и первом десятилетии 2000-х рейтинг поддержки российских лидеров был тесно связан с экономическими показателями. Когда экономика начала восстанавливаться после финансового кризиса 1998 года, популярность Путина росла. Она сократилась, когда экономические успехи стали скромнее, а затем снова начала расти в 2005-м, когда мировые цены на нефть подскочили, а иностранные инвестиции хлынули в Россию. Путин был популярным, когда покупательная способность россиян увеличивалась. Избиратели стали меньше его поддерживать в 2012-2013 годах, когда уровень экономического роста в России замедлился.

Но российское вторжение в Крым в 2014 году все изменило. За два месяца популярность Путина подскочила до 80% и с того времени не сокращалась, несмотря на экономические трудности. Кто-то может предположить, что из-за давления и преследований несогласных со стороны Кремля россияне боятся честно высказывать свое мнение в ходе опросов. Но последние исследования политолога Тима Фрая, основанные на методе под названием "эксперимент со списками", свидетельствуют, что популярность Путина достигает 70%. Это все равно очень высокий показатель.

Гуриев отмечает, что Москве удалось стабилизировать макроэкономические показатели и остановить сокращение экономики. Обвал рубля ударил по доходам каждого россиянина, сократив их на 10%. Но это также увеличило конкурентность российских компаний, которые снова начали показывать рост.

Тем временем, благодаря почти полному контролю над газетами, телевидением и интернетом, правительство распространило утверждение о важной роли России в мире. Это позволило оправдать экономическую ситуацию и убедить россиян, что им нужно затянуть пояса в интересах нации. Эта история имеет ряд ответвлений. К примеру, "России надо защитить русскоязычных в Украине от неонацистов", она также "должна поддержать Башара Асада в Сирии, потому что он борется с "Исламским государством", Москве "необходимо" помочь "освободить Алеппо от террористов". Зачем Кремль взломал компьютерные сети Демократической партии США? Верит ли кто-то в утверждение ЦРУ? Россияне или соглашаются с государственной позицией, или им все эти истории безразличны.

Гуриев пишет, что вместе с профессором политологии Даниельом Трейсманом разработали модель оценки факторов, влияющих на уровень поддержки правительств, проанализировав данные 128 стран за последние 10 лет. Выяснилось, что если в такой стране как Россия полностью снять государственный контроль над интернетом, поддержка власти сократится на 35%.

"Но наша модель также подтвердила, что во всех странах, демократических или недемократических, граждане менее склонны поддерживать правительство, если экономический рост низкий. Поэтому теперь, когда рецессия завершается и цены на нефть начали расти, Россия вернется к нормальной основанной на экономике модели? Вряд ли", - пишет Гуриев.

Нынешний подход хорошо послужил правительству и может служить и дальше. Россия снова стала незаменимым игроком в мировой политике в то время, как политическое давление несколько ослабло сейчас. Кроме того, российское правительство не хочет проводить реформы, необходимые для диверсификации экономики и укрепить рост. Москва недавно приняла бюджет на 2017-2019 годы, который предполагает еще большие методы жесткой экономии. Поэтому вряд ли Кремль захочет привязывать свою популярность к экономическим показателям. Он продолжит играть на геополитике.

Ранее издание The Economist в статье "Лига националистов" писало, о том, почему радикалы становятся популярными. В богатых странах пессимизм играет важную роль. А замедление экономического роста уменьшает и поддержку глобализации. Неравенство также вредит. У образованных людей дела идут хорошо, но рабочий класс часто страдает. Трамп смог склонить на свою сторону белых работяг в США. А одним из главным аргументов для Brexit и усиления популярности Ле Пен стало убеждение, что "когда-то было лучше".