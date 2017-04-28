Популизм в ЕС еще не побежден и процветает в Восточной Европе - The Economist

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Еврофилам время заканчивать преждевременно праздновать победу во Франции и обратить внимание на Польшу.

После победы Макрона ЕС может отбросить Польшу назад из-за политики Качиньского. flickr.com/ Krzysztof Skotnicki Prosens

Очень важно, чтобы приграничный польский город Симятичи оставался опрятным и красивым, - говорит его мэр Петр Синякович. Ведь населенный пункт расположен совсем рядом с границей Беларуси. И именно он производит первое впечатление от ЕС на тех, кто приезжает из соседней страны.

Симятичи встречают иностранцев аккуратными детскими садами и блестящими спортивными центрами благодаря деньгам от ЕС, которые регион получил после вступления Польши в 2004 году. Благодаря деньгам польских гастарбайтеров в Бельгии в городе появилось много современных, привлекательных домов.

Но несмотря на все это, националистическая консервативная партия "Право и Справедливость" одержала в городе поддержку 38% избирателей в 2015 году. Похожий показатель по всей Польше позволил "ПиС" сформировать большинство в парламенте. После партия начала демонтаж польских институтов, пугая польских либералов и раздражая ЕС.

Об этом сегодня пишет The Economist. Издание напоминает, что после победы Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции Европа выдохнула с облегчением. Но такие города, как польский Симятичи, испытывают определенное напряжение. Откровенно проевропейский Макрон, скорее всего, победит радикалку Марин Ле Пен во втором туре 7 мая. Но несмотря на то, что угроза популистского национализма немного утихает во Франции, на востоке Европы он остается ежедневной правдой.

Наиболее ожесточенную схватку против нелиберальных подходов стран-участниц ЕС ведет, правда, не в Польше, а в Венгрии. Там премьер-министр Виктор Орбан испытывает терпение союза уже не первый год. На этой неделе Европейская комиссия отчитала венгерское правительство за закон, который делает невозможным работу Центрально-европейского университета, основанного в 1991 году миллиардером Джорджем Соросом. Также Брюссель нервничает из-за грубого обращения Будапешта с беженцами, поскольку это нарушает законы ЕС.

Впрочем, Орбан хотя бы разговаривает с Европой. На этой неделе он спорил с Европарламентом из-за закона о высшем образовании. Но его польский коллега Ярослав Качиньский редко встречается с другими лидерами. Он не занимает никакой государственной должности, но как председатель партии "ПиС" он контролирует правительство. Издание пишет, что в марте Качиньский приказал премьер-министру Польши Беате Шидло заблокировать повторное избрание его личного врага Дональда Туска президентом Европейского совета. Это было унизительное поражение, ведь все 27 лидеров ЕС включительно с Орбаном поддержали Туска.

Этот эпизод был одним из многих признаков роста дипломатического разрыва между Польшей и ЕС. Кое-кто в Брюсселе хочет лишить Польшу права голоса в союзе. Этого может никогда не произойти, но сейчас правительства впервые согласились обсудить польские "грехи". Польша оттолкнула от себя Германию и Францию. Общие интересы с Британией поставил под сомнение Brexit. Даже Чехия и Словакия отдают предпочтение сближению с Германией, чем союзу с Качиньским и Орбаном в рамках "Вышеградской группы".

В последнее время появились признаки, что нынешняя власть в Варшаве пытается минимизировать свои дипломатические эксцессы. Не исключено, это может быть связано с тем, что "Гражданская платформа" Туска в рейтингах начинает наступать на пятки "ПиС". Но внутренняя повестка дня Варшавы агрессивна, как никогда. Качиньский хочет подчинить судей парламенту, ослабить региональные органы власти, "полонизировать" польские СМИ, которыми владеют немецкие инвесторы, переформатировать систему школьного образования и очистить дипломатическую службу.

Такое поведение бросает вызов ЕС, который хочет быть чем-то большим, чем торговым клубом. Оптимисты рассчитывают на то, что избиратели просто устранят Качиньского от власти на выборах в 2019 году. Но если даже так, его преемнику придется потратить годы, чтобы восстановить польские институты. Также вряд ли удастся быстро преодолеть последствия культурной войны "ПиС" против своих оппонентов, которых партия называет предателями. А недавно религиозные фанатики пикетировали либеральную газету, чтобы "изгнать из нее демоническое влияние". Польский аналитический центр Batory Foundation пришел к выводу, что приверженность поляков к ЕС может исчезнуть из-за убеждения, что союз движется в неправильном направлении. Польская пенсионерка Эльжбета с Симятичей сказала изданию, что правительство Польши "слушается Бога". И ей не понятно, почему ЕС противостоит этому.

Победа Макрона во Франции может усилить решимость ЕС из-за укрепления франко-германского сотрудничества, которое часто двигало его вперед. Новая энергия может оживить дальнейшую интеграцию стран еврозоны, среди которых ни Венгрии, ни Польши нет. В частности, этот более тесный союз может распространиться на оборону и проблему беженцев. Тем временем, Брюссель вместе с Францией уже продвигают правила, которые сократят выгоду для заробитчан из Восточной Европы на Западе.

Все это может привести к усилению разделения на "ядро" и "периферию" Европы. Таким образом, польская изоляция может перерасти в еще большую неполноценность. Германия не захочет отбросить поляков назад. Но Макрон может оказаться менее терпеливым. А капризы нелиберальных восточноевропейцев могут заставить других западноевропейских лидеров стать на его сторону в споре. Польша не покинет ЕС. Но кое-кто в ЕС все больше готов оставить ее далеко позади.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".