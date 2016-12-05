Популисты одержали еще одну победу в ЕС, заставив Ренци пойти – WP

Однако выборы в Австрии дают надежду, что еще не все потеряно.

Отставка Ренци еще не означает, что популисты придут к власти в Италии. Facebook/Matteo Renzi

Европейский политический истеблишмент потерпел новое поражение, пытаясь сдержать наступление популистских движений, которые выступают против элит. На этот раз премьер-министр Италии Маттеопосле того, как избиратели проголосовали против его конституционных реформ.

Об этом сегодня пишет Washington Post, добавляя, что на импульсе после победы на выборах в США Дональда Трампа популистские движения в Италии укрепили свои позиции. И это могло сыграть свою роль. После поражения Ренци на референдуме над третьей экономикой в ЕС нависли серьезные угрозы, поскольку итальянская банковская система пытается предотвратить крах.

Впрочем, по мнению издания, приход популистов к власти в Италии не обязательно произойдет, ведь правоцентристская "Демократическая партия" до сих пор доминирует в парламенте. И выборы проводить не обязательно до 2018 года. Однако многое будет зависеть от процесса формирования нового правительства, а также от того, как популистские и евроскептические партии капитализируют свой успех на референдуме.

С узкой точки зрения, результат голосования в Италии означает, что итальянцы выбрали статус-кво, ведь конституция страны останется без изменений. Однако, сам референдум по рационализации политической системы и сокращения роли Сената уже давно стал испытанием доверия к Ренци – молодого лидера, который выставлял себя одиноким борцом против евроскептических сил. Возглавив правительство в 2014 году, он постоянно пытался сократить безработицу и улучшить экономику.

Против Ренци выступила партия "Движение пяти звезд", которая вела вдохновенную кампанию против реформ, объединившись с силами, которые не совсем разделяют ее взгляды. Однако среди ее союзников были даже некоторые члены "Демократической партии", которую возглавляет сам Ренци. Много политиков, представляющих истеблишмент, также сомневались, действительно ли имеют смысл реформы в то время, когда страна наблюдает слабый экономический рост и большой наплыв иммигрантов из Африки. Кое-кто говорит, что изменения, которые предлагал Ренци, были плохо прописаны. Уменьшение парламентского контроля над работой премьера может развязать руки популистам, если им когда-нибудь удастся победить.

За последние 70 лет в Италии было 63 правительства. Политических хаос для страны не новость. Что будет дальше, зависит главным образом от президента Серджио Маттареллы, который имеет право выбрать того, кто сформирует новое правительство. В это же время, популисты из "Движения пяти звезд" настаивают на досрочных выборах. Италия может понести экономические последствия, поскольку ее шаткая банковская система может не выдержать неопределенности. Сегодня евро потерял 1% в соотношении к доллару США на азиатских биржах из-за новости об отставке Ренци. Хотя финансовые аналитики предостерегают от паники.

Оппоненты итальянского премьера пытались воспользоваться волной скепсиса относительно способности элит справиться с глобализацией, а также с последствиями экономического кризиса, который начался десять лет назад. Победа Трампа на выборах в США также подбодрила европейских радикалов по всей Европе, которые выступают против использования евро.

Тем временем, выборы в Австрии и референдум в Италии продемонстрировали, что европейцы политически поляризованы, как и американцы. Они разделились во взглядах на такие проблемы, как иммиграция и свободная торговля.

Издание пишет, что уверенная победа государственника и бывшего председателя "Партии зеленых" Александра Ван дер Беллена в Австрии указывает, что злость на элиты может иметь границы, не смотря на победу Трампа и Brexit. Результаты австрийских выборов были непредсказуемыми. "Правые" радикалы вели такую же агрессивную кампанию, как и американский миллиардер, однако на этот раз такая тактика больше навредила, чем помогла.

Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Согласно данням экзит-полов, от 54% до 58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, тогда как "за" высказались от 42% до 46%. Явка на референдуме превысила 68%.

Правительственный проект реформы предусматривал изменение порядка формирования, существенное сокращение численности, финасирования и полномочий Сената. Это, по мнению авторов законопроекта, должно было сделать бы правительство страны более стабильным и облегчило бы принятие законов. Кроме того, речь шла и о сокращении полномочий органов местного саомоуправления, а также - о ликвидации такой административной единицы как провинция.

Против этих предложений призывали голосовать правые партии, а также - некоторые соратники Маттео Ренци по Демократической партии.