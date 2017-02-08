Популисты не способны побеждать в одиночку - FT

И Трамп, и Brexit опирались на поддержку представителей истеблишмента.

Популистам обязательно нужна поддержка основных политических сил.

Историк Тимоти Эш, отвечая на вопрос, какой урок стоит либералам вынести в 2016 году, сказал, что им стоит остерегаться коллективного мышления и убедительной "мудрости".

В прошлом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе убедительной мудростью казалось утверждение, что у Brexit и Дональда Трампа нет никаких шансов. На нынешнем саммите все эти немыслимые ранее события уже рассматривались как факты реальности на фоне волны подъема популистов по всему Западу, которая может смыть истеблишмент в Нидерландах, Франции и Германии после выборов.

Но эта картинка не замечает простую, но очень важную истину: нигде не побеждали популисты без сотрудничества с консервативными политиками из истеблишмента, против которого выступают.

Об этом на страницах Financial Times пишет профессор политологии Принстонского университета Ян-Вернер Мюллер.

Понимание глобального распространения "настроений против истеблишмента" - это не нейтральное описание политической реальности. Популистские лидеры сами популяризируют что-то подобное на теорию домино. Марин Ле Пен во Франции на собрании европейских популистов заявила: "2016 год стал годом, когда англосанксонський мир проснулся. Я убеждена, что 2017 год станет годом, когда люди в континентальной Европе тоже откроют глаза". Бывший лидер партии UKIP и один из ключевых агитаторов Brexit Найджел Фараж говорил о "цунами" и хвалил результаты итальянского референдума, на котором избиратели отвергли конституционную реформу правительства Маттео Ренци. Британский политик говорил, что провал реформы в Италии будет "базукой" против Европы.

Но эти яркие образы популистов обманчивы. Фараж не смог бы подтолкнуть Британию к Brexit самостоятельно. Ему понадобилась поддержка основных консервативных политиков, таких как Борис Джонсон и Майкл Гов. Кроме того, победа сторонников выхода из ЕС опиралась не на спонтанные эмоции избирателей, а на последовательную евроскептическую позицию Консерваторов, которая десятилетиями не исчезала со страниц таблоидов.

Президент Дональд Трамп победил на выборах не как кандидат от третьей популистской силы. Ему понадобилась поддержка Республиканской партии и таких политиков как Нют Гингрич, Крис Кристи и Руди Джулиани.

Да, много влиятельных республиканцев выступали против Трампа. Но партия в целом так и не отказалась от него. Поддержка сыграла ключевую роль. 90% избирателей, которые называют себя республиканцами, проголосовали за Трампа. Некоторые из них проголосовал бы за миллиардера все равно. Но если бы он был не кандидатом-республиканцем, а кандидатом от третьей стороны, вряд ли бы он стал президентом.

Еще более важным стал опыт Австрии, где все эксперты прогнозировали победу "правому" популисту Норберту Гоферу. Но в итоге президентом страны стал "зеленый" Александер Ван дер Беллен. В его победе кроется важный урок. Много консервативных политиков открыто выступили против Гофера. Особенно важным был голос чиновников местного уровня, которые ближе всех к избирателям. Поэтому раздел на популистскую периферию и либеральные города, как оказалось, не такой уж и неотвратимый.

Автор отмечает, что очень важно не зацикливаться на самих популистских партиях. Стоит пристально следить за политиками-консерваторами и христианскими демократами в мейнстриме, которые могут вдруг перейти на сторону популистов.

Тем временем правительство Нидерландов перед выборами ищет средство против популистов. Как оказалось, внеспеша экономика не помогает Марку Рютте в противостоянии с популистом Гертом Вільдерсом.

Ранее сообщалось, что Нидерланды на выборах будут считать голоса вручную для противостояния вмешательству хакеров. Министр внутренних дел Нидерландов Рональд Пластерк не исключает вмешательство внешних сил в процесс принятия политических решений и общественное мнение в стране.