Популисты меняют ЕС даже без победы на выборах – The Economist

Либералы тоже начали поддерживать усиление контроля на границах и протекционизм, чтобы не проиграть.

Популистам не нужна власть, чтобы влиять на политику. Twitter/Geert Wilders

После двойного удара, которым стали победа Дональда Трампа на выборах в США, европейцы начали со страхом смотреть на выборы от Австрии до Нидерландов и Франции как на следующее место, где может произойти наступление нелиберальности.

Европейские центристы начали рассматривать себя как современных "защитников Аламо", настаивая на своем в то время, когда хищные популисты получают преимущество на всех фронтах. Но осада Аламо закончилась тем, что армия Мексики захватила крепость, разбив отважных техасцев.

Политическим аналогом может стать победа лидера французских радикалов Марин Ле Пен на выборах в следующем году. Об этом пишет The Economist, добавляя, что победа лидера "Национального фронта", как считается, может стать предвестником новой эры антиевропейского национализма. Вероятно, это приведет к распаду Евросоюза. Не исключено.

Но Ле Пен убедительно продемонстрировала, что ей не нужна победа на выборах, чтобы покорить французскую политику своей воле. Опыт других уголков Европы свидетельствует, что ответственность и власть могут быть ядовитыми для популистов. Поддержка националистической партии "Истинные финны" сократилась наполовину в прошлом году, когда они присоединились к правящей коалиции в Финляндии. У них гораздо лучше обстоят дела, когда они критикуют со стороны, направляя политику в желаемом направлении и при этом оставляя за собой право хвалить "политические бомбы", если понадобится.

"От торговли до миграции и бюджетов – европейские популисты уже в определенной степени определяют политику. Мало кто из них еще пока проник в крепость. Но они уже бьют по ее стенам ядовитыми снарядами, а либералы внутри уже начали изнывать от вируса", - говорится в статье.

В примеру, можно взглянуть на торговлю. Годами европейские правительства спорили между собой над тем, стоит ли повышать тарифы на субсидированный государством экспорт, такой как китайская сталь. Но выступление популистов против глобализации придал этой дискуссии актуальности. В октябре президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что ЕС нужны лучшие защитные инструменты в торговле, чтобы противостоять "дуракам-популистам". И проблема стала настолько острой, что говорить о ней приходится лидерам стран Европы, а не их министрам.

"Левые" агитаторы против углубления торговли заставили правительства настаивать на блокировании соглашений о ЗСТ с США и Канадой. Чиновники в Европе сейчас настаивают, что "левые" здесь ни при чем, а китайский демпинг уничтожит общественное согласие, необходимое для заключения сделок с североамериканскими странами.

В вопросе миграции давление популистов фактически изменило направление дискуссии. Вместо того, чтобы обсуждать то, как справиться с наплывом беженцев, чиновники теперь фактически сосредоточились на поисках способов, как их вообще не впустить. И хотя проблема кроется в наплыве иммигрантов из-за пределов Европы, популисты готовы играть на страхе французов перед заробитчанами из Польши, стереотипе немцев о румынах, которые переезжают в ФРГ ради социальных выплат и т.д.

Чтобы убрать такие беспокойства, ЕС в ближайшее время может обязать фирмы, которые нанимают иностранцев, платить им зарплату и обеспечивать условия на том же уровне, как и в их родных странах. Комиссия во главе с Францией уверяет,что это нужно для борьбы с так называемым "социальным демпингом". А страны Восточной Европы считают такие предложения скандальным нарушением правил единого рынка.

Директор Open Society European Policy Institute Хизер Граббе указывает еще и на то, что популисты влияют на то, что политики решают не делать. Оглядываясь на критиков, правительства воздерживаются от принятия противоречивых решений, или же пытаются отстраниться от соглашений наподобие тех, которые должны были бы помочь решить проблему с беженцами. Европейский центральный банк также предостерегает, что популизм лишит правительства энтузиазма проводить структурные реформы, необходимые для того, чтобы оживить экономику и сократить зависимость еврозоны от дешевых денег.

Ранее издание The Economist писало, что в эру "пост-правды" ложь популистов может лишить смысла всю политическую систему. Обычно политики врали для того, чтобы создать ложное представление о мире. Но люди, такие как Трамп, врут не для этого. Они не пытаются склонить на свою сторону элиты или избирателей, а только утвердить вымышленные предрассудки. Эмоции, а не факты, имеющие значение в такого рода кампаниях. Оппоненты лжецы не верят в образ мышления в духе "мы против них". И если они решат доказать неправдивость выдумок, им приходится вести борьбу на условиях выдумщиков.

Напомним, что после того, как британцы на референдуме проголосовали за Brexit, ультраправые популисты Запада призвали проводить референдумы о выходе из ЕС по всей Европе.