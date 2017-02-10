Польского премьера Шидло госпитализировали после ДТП

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В результате ДТП серьезно пострадал один из сотрудников бюро правительственной охраны.

Шидло попала в аварию под Освенцимом twitter.com

Премьер-министр Польшипопала в больницу в результате ДТП в пятницу, 10 февраля.

Авария произошла в районе польского города Освенцим. Как сообщил представитель полиции Малопольского воеводства Себастиан Глен в эфире телеканала ТВН24, в ДТП попали несколько автомобилей правительственного кортежа, в том числе и тот, в котором находилась Шидло.

В результате аварии серьезно пострадал один из сотрудников бюро правительственной охраны. У него, возможно, переломы.

По словам официального представителя правительства Рафала Бохонека, Шидло находится в одной из больниц Малопольского воеводства. Здоровью премьера ничего не угрожает.

По предварительной версии, ДТП спровоцировал автомобиль, который, выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в один из автомобилей кортежа премьер-министра.

Напомним в марте прошлого года в ДТП попал президент Польши Анджей Дуда. Инцидент случился возле города Ополе на юго-западе страны.

В президентском лимузине "выстрелило" заднее колесо, в результате чего автомобиль на большой скорости стал неуправляем и вылетел в ров. В результате аварии Дуда не пострадал.