Польского премьера Шидло госпитализировали после ДТП

В результате ДТП серьезно пострадал один из сотрудников бюро правительственной охраны.
Авария произошла в районе польского города Освенцим. Как сообщил представитель полиции Малопольского воеводства Себастиан Глен в эфире телеканала ТВН24, в ДТП попали несколько автомобилей правительственного кортежа, в том числе и тот, в котором находилась Шидло.
В результате аварии серьезно пострадал один из сотрудников бюро правительственной охраны. У него, возможно, переломы.
По словам официального представителя правительства Рафала Бохонека, Шидло находится в одной из больниц Малопольского воеводства. Здоровью премьера ничего не угрожает.
По предварительной версии, ДТП спровоцировал автомобиль, который, выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в один из автомобилей кортежа премьер-министра.
Напомним в марте прошлого года в ДТП попал президент Польши Анджей Дуда. Инцидент случился возле города Ополе на юго-западе страны.
В президентском лимузине "выстрелило" заднее колесо, в результате чего автомобиль на большой скорости стал неуправляем и вылетел в ров. В результате аварии Дуда не пострадал.Интерфакс , ZN.UA ,