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Польского премьера Шидло госпитализировали после ДТП

10 февраля в 22:24

В результате ДТП серьезно пострадал один из сотрудников бюро правительственной охраны.

Беата Шидло
Шидло попала в аварию под Освенцимом
twitter.com
Премьер-министр Польши Беата Шидло попала в больницу в результате ДТП в пятницу, 10 февраля.

Авария произошла в районе польского города Освенцим. Как сообщил представитель полиции Малопольского воеводства Себастиан Глен в эфире телеканала ТВН24, в ДТП попали несколько автомобилей правительственного кортежа, в том числе и тот, в котором находилась Шидло.

В результате аварии серьезно пострадал один из сотрудников бюро правительственной охраны. У него, возможно, переломы.

По словам официального представителя правительства Рафала Бохонека, Шидло находится в одной из больниц Малопольского воеводства. Здоровью премьера ничего не угрожает.

По предварительной версии, ДТП спровоцировал автомобиль, который, выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в один из автомобилей кортежа премьер-министра.

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Напомним в марте прошлого года в ДТП попал президент Польши Анджей Дуда. Инцидент случился возле города Ополе на юго-западе страны.

В президентском лимузине "выстрелило" заднее колесо, в результате чего автомобиль на большой скорости стал неуправляем и вылетел в ров. В результате аварии Дуда не пострадал.

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги Польша Шидло Освенцим ДТП
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