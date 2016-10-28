Польский суд обязал Россию вернуть здание в Варшаве

На оспаривание решения окружного суда Варшавы отведено две недели.

В суде также идет рассмотрение о возможном взыскании с России $ 2 млн за использование здания без договора с 2012 по 2015 год TVN Warszawa

Варшавский окружной суд обязал Россию передать Польше здание, в котором раньше проживали советские и российские дипломаты.

"Дело касается недвижимости на улице Собеского. В здании ранее находились квартиры, которые во времена Польской Народной Республики (социалистическая Польша — ред.) использовались как отель и резиденция советских дипломатов. Доступ был только у уполномоченных лиц из СССР, а затем Российской Федерации", - сообщает TVN Warszawa.

На оспаривание решения окружного суда отведено две недели.

В суде также идет рассмотрение о возможном взыскании с России $ 2 млн за использование здания без договора с 2012 по 2015 год.

В 2015 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение об освобождении недвижимости Генерального консульства Республики Польша и погашения задолженности за аренду в размере 74,3 млн рублей. Суд также разрешил судебным приставам выселить дипломатическую миссию Польши из зданий. Польша не признает решение арбитражного суда в Санкт-Петербурге или рассматривает последующие решения суда, как противоречащие международному праву.