Польский посол назвал пророссийской провокацией сожжение украинского флага в Варшаве

По мнению Яна Пекло, РФ пытается дестабилизировать ЕС.

Пекло отметил, что Польша по-прежнему выступает за сохранение санкций в отношении РФ Польське радіо

Сожжение украинского флага в Варшаве во время марша независимости было пророссийской провокацией с целью испортить отношения между гражданами обеих стран, заявил посол Республики Польша в Украине Ян Пекло.

"Это была чистая провокация, созданная пророссийской средой в Польше. И я думаю, что такие провокации еще будут. Россия старается антагонизировать поляков и украинцев, старается разделить нас, поляков и украинцев", - сказал Пекло 15 ноября в Харькове.

Он отметил, что РФ делает все, чтобы дестабилизировать не только Украину, но и Европейский Союз.

Пекло также назвал гибридную война угрозой.

Посол подчеркнул, что Польша по-прежнему выступает за сохранение санкций в отношении РФ до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности.

Напомним, 11 ноября неизвестные сожгли украинский флаг во время марша независимости в Варшаве, который проходил в канун 98-й годовщины независимости страны.

Как сообщалось, большинство украинцев тепло относятся к Польше и Беларуси и негативно к Российской Федерации, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".