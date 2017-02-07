Польский историк объяснил, в чем ошибка Польши в отношениях с Украиной

По словам Таргальского, украинцы не хотят, чтобы им извне выбирали героев, как и поляки.

Историк объяснил, почему Польше не стоит требовать от Украины осуждения УПА. dimaberkut / Depositphotos

должна поддерживать Украину во времена военной агрессии со стороны России. Но, похоже, она не будет этого делать из-за антиукраинской пропаганды.

Об этом в интервью изданию Niezależna.pl сказал польский историк и публицист Ежи Таргальский. Он отметил, что борьба с так называемым "бандеризмом", осуждение украинцев и повышение требований стали предметом торгов в борьбе за поддержку избирателей. И эти торги перечеркивают сотрудничество.

"Проблема заключается в том, что УПА устроила Волынскую резню, но потом 15 лет боролась против СССР за самостоятельную Украину. Если мы требуем осуждения УПА от украинцев, то это означает, что мы добиваемся не только осуждение геноцида, но также борьбы с Советским Союзом. А это неприемлемо. Украинцы так же не хотят, чтобы мы выбирали им героев, как мы не хотим, чтобы нам выбирали их немцы или россияне", - отметил Таргальский.

Историк добавил, что выход из ситуации можно найти, если осуществить временное разграничение. Но, по его мнению, Польша не будет этого делать, тем самым подыгрывая России и "будучи довольной, что может осуждать украинцев". По мнению Таргальского, это и есть стратегическая цель Москвы - рассорить все страны в регионе, чтобы они не могли сотрудничать.

Он также указывает на то, что Варшава почему-то забывает о большом количестве польских жертв по вине России. Но в этом случае смелости почему-то демонстрируется не так много, как с Украиной.

Напомним, что ввчера Ярослав Качиньский заявил, что с Бандерой Украина в Евросоюз не войдет. При этом Председатель "Пис" заявил, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков". Также Качиньский заявлял, что будущее украинско-польских отношений находится под вопросом через формирование Украиной своей исторической легитимности на основе традиции УПА.

Ранее польський политолог, экс-депутат Европарламента и Сейма Польши Павел Коваль в своей статье для ZN.UA писал, что желание части политических кругов Украины строить новую идентичность украинского народа вокруг идеологии ОУН-УПА и личности Степана Бандеры гарантированно создаст Киеву проблемы при интеграции в ЕС и НАТО.

Подробнее о сложностях в украинско-польских отношениях читайте в статье Павела Коваля "Необходимость в воображении, необходимость в институциях" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".