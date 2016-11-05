Польские депутаты предложили премировать женщин за отказ от аборта

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Принятый в первом чтении законопроект предусматривает премии для тех матерей, которые отказались от аборта, зная о патологии плода.

Польский сейм предлагает премировать матерей, которые решились родить больного ребенка flickr/Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Польский Сейм принял в первом чтении законопроект о материальном вознаграждении матерей, решивших сохранить беременность, зная о врожденной патологии плода, сообщает Русская служба ВВС. Законопроект предусматривает единовременную выплату в размере около тысячи долларов. Оппозиционные депутаты подвергли критике этот законопроект - они называют его идеологически мотивированным, а предлагаемую выплату очень маленькой.

Аборты в Польше запрещены, кроме исключительных случаев.

По официальным данным, ежегодно в Польше чуть более тысячи женщин прибегают к процедуре прерывания беременности, но эксперты говорят, что за тот же период примерно 150 тысяч абортов делается нелегально.

Закон, принятый в Польше еще в 1993 году, разрешает проведение абортов только в случаях изнасилования, инцеста, а также аборта по медицинским показаниям, например, в случае угрозы для жизни женщины и деформаций плода.

Ранее в Польше состоялась общенациональная забастовка женщин в рамках так называемого "Черного протеста" против возможного полного запрета и криминализации абортов.

Протесты против запрета абортов в Польше продолжались больше недели – после того, как сейм Польши проголосовал в первом чтении за законопроект о полном запрете абортов и введении уголовной ответственности за их совершение.