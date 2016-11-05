Польские депутаты предложили премировать женщин за отказ от аборта

Принятый в первом чтении законопроект предусматривает премии для тех матерей, которые отказались от аборта, зная о патологии плода.
Аборты в Польше запрещены, кроме исключительных случаев.
По официальным данным, ежегодно в Польше чуть более тысячи женщин прибегают к процедуре прерывания беременности, но эксперты говорят, что за тот же период примерно 150 тысяч абортов делается нелегально.
Закон, принятый в Польше еще в 1993 году, разрешает проведение абортов только в случаях изнасилования, инцеста, а также аборта по медицинским показаниям, например, в случае угрозы для жизни женщины и деформаций плода.
Ранее в Польше состоялась общенациональная забастовка женщин в рамках так называемого "Черного протеста" против возможного полного запрета и криминализации абортов.
Протесты против запрета абортов в Польше продолжались больше недели – после того, как сейм Польши проголосовал в первом чтении за законопроект о полном запрете абортов и введении уголовной ответственности за их совершение.Русская служба Би-би-си