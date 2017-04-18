Польская прокуратура получила "сверхсекретные" документы о Смоленской катастрофе

Документы касаются сотрудничества польских и российских спецслужб.

Прокуратура Польши имеет новую информацию по Смоленску

Служба военной контрразведки Польши передала в прокуратуру новые документы относительно визита в Смоленск 10 апреля 2010 году президента Польши, которые содержат информацию и ​​сотрудничестве Службы военной контрразведки Польши с Федеральной службой безопасности России, заявил председатель Службы военной контрразведки Петр Бончек, передает " Польское радио ".

Он отметил, что важнейшими являются вопросы о деятельности служб перед визитом, предпринятых мерах безопасности, а также действия службы после 10 апреля 2010 года в осени 2015 года.

"Можно с уверенностью утверждать, что период после 10 апреля был поворотным моментом в деятельности Службы военной контрразведки. Если раньше контакты с ФСБ были служебными и дипломатическими, то после 10 апреля они превратились в сотрудничество, которое напоминает союз", - добавил он.

Бончек также признал, что многие экспертизы, проведенные в предыдущие годы, показали, что при организации полета в Смоленск произошли нарушения не только со стороны Бюро правительственной охраны и Министерства иностранных дел, но также Службы военной контрразведки Польши.

Действия диспетчеров вышки "Смоленск-Северный" привели к ситуации, которая приблизила к катастрофе самолет ТУ-154М президента Польши Леха Качиньского, на борту которого находились также представители политической, военной и культурной элиты страны, заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

Напомним 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.