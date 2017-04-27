Польская оппозиция впервые за два года обогнала по рейтингу действующую власть

"Гражданская платформа" Дональда Туска имеет 31% поддержки населения.

Партия Дональда Туска впервые за последние годы обошла партию Ярослава Качинского Flickr/European Parliament

Впервые с момента выборов в 2015 году оппозиционная партия "Гражданская платформа" имеетвыше, чем у партии правительства. За последние недели рейтинг партии вырос на 4% и составляет 31%, сообщает польский канал TVN24 ,ссылаясь на исследование Kantar Millward Brown.

У партии власти "Право и Справедливость" рейтинг остался неизменным на уровне 29%. Третье место в рейтинге занимает популистская партия Kukiz'15 с результатом в 10%, а социалисты имеют 6% поддержки. Либеральная партия Nowoczesnа опустилась в рейтинге с результатом 5%.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии Ярослава Качинского "Право и справедливость", которая находится у власти в Польше, за месяцВ это же время оппозиционная "Гражданская платформа" резко поднялась в электоральных опросах, и ее рейтинг достигал 29,2%.

Ранее сообщалось, что партия "Право и справедливость", которая сейчас находится у власти в Польше, ухудшает свои результаты в социологических опросах населения. В марте партию поддерживали 29% населения, что на 6% меньше, чем партия показывала на протяжении длительного времени.