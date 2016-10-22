Польская комиссия обвинила бывшее руководство Польши и России в манипуляциях по Смоленской катастрофе

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Из записей черного ящика были вырезаны последние три секунды, а вместо них были добавлены записи с российского регистратора.

Польская комиссия заявила, что обломки самолета ТУ-154М лежали по меньшей мере за 60 метров до березы, в которую, по российской версии, врезался самолет

Польская комиссия по расследованию причины Смоленской катастрофы по результатам своей работы заявила о фактах манипуляций с данными бортовых регистраторов предыдущими польскими и российскими комиссиями.

Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что россияне нашли черный ящик самолета президента Польши Леха Качиньского через несколько минут после катастрофы, прослушали записи и поместили ящик в обломки, сообщает "Радио Польша".

"Комиссия под руководством тогдашнего главы МВД Польши Ежи Миллера провела манипуляции с полученными данными бортовых регистраторов", - сказал член комиссии Марек Домбровский.

Он добавил, что комиссия Миллера сократила записи бортовых регистраторов.

Домбровский подчеркнул, что из записи были вырезаны последние 3 секунды, а вместо них были добавлены записи с российского регистратора, хотя польская сторона знала, что в его показаниях содержатся многочисленные неточности.

Член комиссии отметил, что из показаний другого российского регистратора было вырезано пять секунд.

Польская комиссия заявила, что обломки самолета ТУ-154М лежали по меньшей мере за 60 метров до березы, в которую, по российской версии, врезался самолет.

Комиссия также сообщила, что обломки левого крыла ТУ-154М должны были находиться в разных местах.

По мнению членов комиссии, это должно было означать, что в последней фазе полета и расположение самолета отличалось от того, которое было указано в отчетах российской и польской комиссии.

Также отмечается, что тело командующего ВВС Польши генерала Анджея Бласика должно было находиться рядом с телами других пассажиров, а не в кабине пилотов, а тела членов экипажа были разбросаны в трех разных местах.

Комиссия установила, что на телах некоторых жертв были обнаружены следы огня, которые нельзя объяснить пожаром, возникшим на месте аварии.

Напомним, 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.