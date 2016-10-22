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Польская комиссия обвинила бывшее руководство Польши и России в манипуляциях по Смоленской катастрофе

22 октября в 12:52

Из записей черного ящика были вырезаны последние три секунды, а вместо них были добавлены записи с российского регистратора.

Катастрофа под Смоленском 2010 год Качинський
Польская комиссия заявила, что обломки самолета ТУ-154М лежали по меньшей мере за 60 метров до березы, в которую, по российской версии, врезался самолет

Польская комиссия по расследованию причины Смоленской катастрофы по результатам своей работы заявила о фактах манипуляций с данными бортовых регистраторов предыдущими польскими и российскими комиссиями.

Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что россияне нашли черный ящик самолета президента Польши Леха Качиньского через несколько минут после катастрофы, прослушали записи и поместили ящик в обломки, сообщает "Радио Польша".

"Комиссия под руководством тогдашнего главы МВД Польши Ежи Миллера провела манипуляции с полученными данными бортовых регистраторов", - сказал член комиссии Марек Домбровский.

Он добавил, что комиссия Миллера сократила записи бортовых регистраторов.

Домбровский подчеркнул, что из записи были вырезаны последние 3 секунды, а вместо них были добавлены записи с российского регистратора, хотя польская сторона знала, что в его показаниях содержатся многочисленные неточности.

Член комиссии отметил, что из показаний другого российского регистратора было вырезано пять секунд.

Польская комиссия заявила, что обломки самолета ТУ-154М лежали по меньшей мере за 60 метров до березы, в которую, по российской версии, врезался самолет.

Комиссия также сообщила, что обломки левого крыла ТУ-154М должны были находиться в разных местах.

По мнению членов комиссии, это должно было означать, что в последней фазе полета и расположение самолета отличалось от того, которое было указано в отчетах российской и польской комиссии.

Также отмечается, что тело командующего ВВС Польши генерала Анджея Бласика должно было находиться рядом с телами других пассажиров, а не в кабине пилотов, а тела членов экипажа были разбросаны в трех разных местах.

Комиссия установила, что на телах некоторых жертв были обнаружены следы огня, которые нельзя объяснить пожаром, возникшим на месте аварии.

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Напомним, 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.

По материалам: Радио Польша
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Тэги Польша комиссия Россия самолет катастрофа Качиньский
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