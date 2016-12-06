Польше время пересмотреть политику в отношении Украины - Rzeczpospolita

Бывший польский дипломат призывает жестко осудить популистские и националистические эксцессы.

Польше время подумать, как сделать отношения более эффективными. dimaberkut / Depositphotos

Со дня вступления в, который наступил более десятилетия назад, польская политика в отношении Киева была сосредоточена на стратегической цели интегрировать Украину в европейское сообщество.

Она опиралась на три основы. Во-первых, создание так называемого "Европейского мира" в границах ЕС признавалось полезным процессом и безальтернативным. Во-вторых, строительство "Запада на Востоке" - процесс хоть и сложный, но возможный. В-третьих – Холодная война осталась в прошлом, а вместе с ней и имперские амбиции России. Сегодня эти принципы утратили свое значение, а контекст польско-украинских отношений радикально изменился.

Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч. По ее мнению, Евросоюз с центра притяжения и источника стандартов все больше превращается в окруженный со всех сторон остров, который не так "экспортирует" собственные решения, как пытается защититься от внешних атак. Трансформация Украины даже под угрозой российских танков протекает очень медленно и с большим сопротивлением. По мнению автора, очевидно, что модернизация украинского государства займет десятилетия. В придачу к проблемам Запада и самой Украины все более отчетливой становится поведение России, которая откровенно ставит под вопрос право соседних стран на полный суверенитет.

Претензии Москвы – это не возврат к Холодной войне, но они стали реваншем, контрнаступлением после поражения в том старом конфликте. В отличие от Холодной войны, сейчас линия, через которую амбиции Кремля не решаются переступить, четко не начерчена. Аннексия Крыма, война в Донбассе, провокации в Балтийском море – все это не что иное, как попытка подвинуть эту линию все ближе к Западу. И главным полем конфронтации за границу "российской сферы влияния" стала именно Украина.

Восприятие новой реальности польско-украинских отношений со всеми ее проблемами, слабостью Запада и маргинализацией Польши точно ни легкое, ни приятное. Однако без осознания новых реалий политика Варшавы в отношении Киева обречена не только на превращение в ритуал повторения затасканных лозунгов, но и в бесцельный дрейф. Визиты и контакты на высоком уровне происходят, но они служат лишь цели сохранения отношений на нынешнем уровне без каких-либо более широких стратегических видений.

Тем временем, по мнению автора, политика в отношении Украины для Польши имеет гораздо большее стратегическое значение, чем когда-либо в прошлом. Она стала ключом к сдерживанию жизненно опасного для Польши процесса геополитических разделов в центрально-восточной части Европы со всеми его последствиями, такими как признание "меньшей европейскости" некоторых стран и применение к ним "особых" стандартов безопасности, что приведет к принятию права России на ограничения суверенитета ее соседей.

Польша слишком слаба, чтобы самостоятельно подорвать эту угрожающую тенденцию. Но она может ее ограничить. В отношениях с Украиной это означает, прежде всего, действовать на благо укрепления украинской государственности.

"Распад украинского государства стал бы катаклизмом, который приведет к хаосу и поставит под вопрос все основы европейской безопасности. Польша также должна делать все возможное, чтобы не допустить отдаления Украины от Евросоюза или появления ситуации, в которой идентичность украинского государства и народа строилось бы на противопоставлении к Польше и Европе", - говорится в статье.

Если перевести все это на язык конкретной политики, можно выделить три особо важные поля деятельности. Пережде всего, Польша чрезвычайно компетентна в сфере создания и улучшения эффективности функционирования органов самоуправления. По мнению автора, помощь Украине в этом поле могла бы стать значительным вкладом в стабилизацию украинского государства. Определенные действия в этом направлении уже реализованы, однако их стоило бы расширить. При этом сотрудничество с Киевом нужно позиционировать перед другими странами ЕС как позиция Польши в стабилизации ситуации в регионе, которая идет дальше за привычные двусторонние отношения. Это наделило бы Варшаву имиджем страны, которая берет на себя часть ответственности за безопасность в Европе.

Надо также помнить, что политика в отношении Украины тесно связана с внутренней польской политикой. Пропольське и проевропейское мышление украинцев воспитывается через опыт миллионного сообщества мигрантов.

"Для наших отношений имеет большое значение то, чувствуют ли граждане Украины себя в Польше в почете и в безопасности ли затравленными и униженными. Поэтому принципиально важно искоренить все провокации, которые могут привести к польско-украинскому межэтническому конфликту. Здесь ни в коем случае не идет речь об ограничении даже самых сложных исторических дискуссий, а речь идет о недвусмысленно жестком осуждение популистских и националистических эксцессов, таких как уничтожение памятников или сожжение флагов. Стоит помнить, что в Украине тоже есть националисты, есть польское меньшинство, польские памятные места и кладбища", - говорится в статье.

Спираль инцидентов с обеих сторон может создать ментальную стену, которая не позволит политикам сотрудничать. Также важно искать возможности для международного сотрудничества, которое принесет пользу как Польше, так и Украине. Важным вопросом остается и общая граница. От ее пропускной способности зависит эффективность экономических и туристических контактов. Вопрос границы имеет также европейских измерение. После отмены виз для украинцев, которое вероятно может произойти в ближайшее время, количество желающих приехать в Польшу вырастет.

"Было бы хорошо, если бы польско-украинская граница стала не барьером, а воротами в ЕС", - говорится в статье.

Недавно во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко президент Польши Анджей Дуда заверил, что Польша поддерживает Украину не зависимо от смены власти.

"Так было 25 лет назад, когда Украина стала независимой и суверенной, так было во времена Оранжевой революции, так было тогда, когда украинские стояли на Майдане и гибла Небесная сотня за свободную, независимую Украину", - сказал Дуда.

Кроме того, после встречи президентов стало известно, что Украина и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.