Польша уже к концу года увеличит армию на 8 тысяч человек

Пополнение произойдет за счет новых солдат экспедиционных сил и территориальной обороны.

Польша увеличит свою армию Wikimedia commons

Польша намерена до конца 2016 года увеличить свою армию на 8 тыс военнослужащих экспедиционных сил и территориальной обороны, заявил министр обороны страны Антоний Мацеревич, подводя итоги года работы в составе нынешнего польского правительства.

"В этом году армия, и это экспедиционные силы, вырастут на около 5 тыс. военнослужащих. А если мы добавим еще к этому войска территориальной обороны, которые сейчас создаются, то это будет свыше 8 тысяч солдат", - заявил Мацеревич, сообщает Укринформ.

Он отметил, что в новых для Польши подразделениях- войсках территориальной обороны - до конца года появится 3 тыс. военнослужащих, в следующем году их количество увеличится еще на 18 тыс., а в 2019 году достигнет 53 тысяч.

Кроме того, Польша намерена усилить работу в сфере киберзащиты, на что до конца 2017 года планируется направить около 250 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в Польше планируют создать собственные силы территориальной обороны, чтобы обезопасить себя от угрозы со стороны России.

Также сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.